Часть детей в Украине получает ''условное'' образование: что это такое и в чем опасность

Часть украинских детей сейчас не учится или учится условно. В частности, это касается школьников, которые вынуждены были переехать из Донецкой или Луганской области в западные регионы, но имеют проблемы с адаптацией. Образование таких учеников приобретает формальное содержание.

Об этом отмечает психолог Елена Науменко в исследовании благосостояния детей в Украине "Индекс будущего", опубликованного Министерством образования и науки на официальном сайте. По ее словам, это скрытая проблема, ведь адаптироваться в новом месте не смогли родители, что ограничивает возможности интеграции и детей.

Специалист считает, что такое случается из-за необходимости платить зарплаты учителям, а для этого нужно, чтобы в таких школах были зачислены ученики.

"Мы имеем значительное количество детей, которые сейчас не учатся или, мы говорим, условно учатся. Дети, которые учились в Донецкой, Луганской областях, переместились, например, в западные регионы или даже за границу, но им сложно адаптироваться. Их родители где-то сами не адаптировались, и они ограничивают возможности интегрироваться детям. Дети продолжают, например, учиться в Донецкой школе No5 или в Мариупольской школе No7, которой на сегодняшний день фактически нет. В этой ситуации мы скорее всего думаем о педколлективе, который нужно финансировать, а для этого нужно, чтобы там быть указаны дети", – сказала Науменко.

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Похожая тенденция наблюдается и с теми детьми, которые находятся за границей, отмечает председатель правления общественного союза "Украинская сеть за права ребенка" Дарья Касьянова. В частности, некоторые школьники не учатся ни в украинской, ни в иностранной школе.

"Есть категория детей, которые выехали за границу, но не учатся. Я знаю, что в Польше это не обязательно, можно дистанционно учиться в украинской школе. И я знаю такие случаи, когда дети ни здесь не учатся, ни там не учатся" , и через два года пребывания в Польше они не знают польского языка вообще и не учатся", – сказала Касьянова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Горбачев объяснил проблему зачисления оценок школьникам, полученным за границей.

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