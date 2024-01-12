В Украине три предмета, там – один. Горбачев объяснил проблему зачисления оценок школьникам, полученным за границей

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объяснил, что в Украине нет наработанной системы зачисления оценок, которые дети получили за границей. В частности, это касается предметов, которые изучаются в наших школах отдельно, а за рубежом объединены в один.

Об этом представитель прав педагогов рассказал в интервью изданию "Заборона". По его словам, это препятствует переносить баллы по предметам в украинские учебные заведения.

"У нас нет наработанной системы зачисления оценок, которые дети получили в зарубежных школах. Так как, например, у нас есть отдельные предметы (физика, химия и биология), которые в зарубежных школах объединены в один. Разные образовательные программы в странах пребывания, разные предметы, оценка — это все препятствует зачислению оценок, полученных за границей, в украинских учебных заведениях", – отмечает Горбачев.

Он отметил, что нужно максимально поддерживать связь с находящимися за рубежом украинскими школьниками и облегчить их возвращение в школы дома. Ведь, по словам образовательного омбудсмена, чем дольше идет война России против Украины, тем больше причин оставаться в безопасности у большого количества граждан.

Видео дня

Напомним, соучредительница общественной организации "Смарт освіта" Иванна Коберник рассказывала, что в зависимости от формы обучения, которую выбирают родители для своих детей, в Министерстве образования и науки дали рекомендации, как засчитывать баллы. Однако, по ее словам, нет четкой системы, а подход должен быть индивидуальным.

Например, среди многих учебных заведений, оценки по некоторым предметам переносятся с учетом системы оценивания иностранной школы. По словам Коберник, так не должно быть. Она отмечает, что могут возникать и проблемы с дисциплиной "наука", которая в Украине разделена на биологию, химию и физику.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что для временно находящихся за рубежом школьников будет создан отдельный курс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!