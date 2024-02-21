Часть студентов-первокурсников в Ивано-Франковске получат премии до 55 тыс. грн

Студенты-первокурсники Ивано-Франковска смогут получать премии до 55 тысяч гривен за успешную сдачу Национального мультипредметного теста. В частности, выпускникам школ нужно будет набрать минимум 190 баллов на экзамене.

Для того чтобы получить премию, нужно учиться на первом курсе одного из учреждений высшего образования Ивано-Франковской общины, которое платит налоги в местный бюджет, и подать пакет документов в департамент образования города. О решении сообщило издание Курс.

Выплата назначается студентам единовременно и устанавливается в размере одного года обучения в университете. Верхний предел суммы ежегодно может изменяться.

Для того, чтобы первокурсники получили награды, учебное заведение должно подать список студентов, которые имеют более 190 баллов на НМТ вместе с перечнем документов.

В частности, нужно подготовить:

представление на назначение премии Ивано-Франковского городского совета;

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справку о стоимости обучения по выбранной специальности;

реквизиты банковского счета студента для зачисления денежной награды.

А также студентам нужно предоставить копии следующих документов:

приказа о зачислении в ЗВО с количеством набранных баллов;

информационной карты к сертификату внешнего независимого оценивания (в форме НМТ);

паспорта гражданина Украины (ID-карты и выписки из Единого государственного демографического реестра о месте жительства) или других документов (для иностранцев и лиц без гражданства);

справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускники школ в Житомирской области будут получать премии за успехи в учебе.

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