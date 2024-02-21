Часть студентов-первокурсников в Ивано-Франковске получат премии до 55 тыс. грн
Студенты-первокурсники Ивано-Франковска смогут получать премии до 55 тысяч гривен за успешную сдачу Национального мультипредметного теста. В частности, выпускникам школ нужно будет набрать минимум 190 баллов на экзамене.
Для того чтобы получить премию, нужно учиться на первом курсе одного из учреждений высшего образования Ивано-Франковской общины, которое платит налоги в местный бюджет, и подать пакет документов в департамент образования города. О решении сообщило издание Курс.
Выплата назначается студентам единовременно и устанавливается в размере одного года обучения в университете. Верхний предел суммы ежегодно может изменяться.
Для того, чтобы первокурсники получили награды, учебное заведение должно подать список студентов, которые имеют более 190 баллов на НМТ вместе с перечнем документов.
В частности, нужно подготовить:
- представление на назначение премии Ивано-Франковского городского совета;
- справку о стоимости обучения по выбранной специальности;
- реквизиты банковского счета студента для зачисления денежной награды.
А также студентам нужно предоставить копии следующих документов:
- приказа о зачислении в ЗВО с количеством набранных баллов;
- информационной карты к сертификату внешнего независимого оценивания (в форме НМТ);
- паспорта гражданина Украины (ID-карты и выписки из Единого государственного демографического реестра о месте жительства) или других документов (для иностранцев и лиц без гражданства);
- справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускники школ в Житомирской области будут получать премии за успехи в учебе.
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