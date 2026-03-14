Частая проверка телефона может подрывать успехи в учебе: результаты исследования

Исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обнаружили, что ученики средней и старшей школы почти треть учебного дня проводят за своими смартфонами. По словам ученых, они заглядывают в экраны каждый раз, чтобы проверить наличие новых уведомлений.

Однако, как показало исследование, это влияет на снижение успехов в учебе – у них ослабевает внимание и способность сосредоточиться. Об этом пишет сайт Psyh.org.

Ученые объективно отслеживали использование смартфонов каждый час в течение двух недель, что позволило им увидеть, как ученики используют телефоны в течение учебного дня.

"Смартфоны больше не являются тем, что ученики используют периодически во время обучения – они присутствуют в течение каждого часа дня", – сказала Ева Тельцер, профессор психологии и неврологии в UNC-Chapel Hill и ведущий автор исследования. Согласно результатам, частая проверка телефонов может подорвать те же навыки, которые ученикам нужны для успеха в классе.

По словам исследователей, выводы предоставляют конкретные, объективные доказательства, которые могут быть основой для будущей школьной политики и программ цифровой грамотности, предлагая путь к более целенаправленным подходам к управлению смартфонами в образовательных учреждениях, сохраняя при этом преимущества технологий при их целенаправленном использовании.

