Украине к вниманию. Что изменилось в школах Австралии через 2 года после запрета телефонов: последствия очевидны

После того, как в Австралии два года назад полностью запретили мобильные телефоны в школах, произошли значительные изменения в обучении детей. Так, например, стали лучше начинаться уроки, происходит меньше конфликтов, вызванных гаджетами, а во время перерывов и обедов школьники имеют больше времени на общение и игры.

Кроме того, директора учебных заведений отметили, что запрет смартфонов улучшил обучение детей, их социализацию, а также школьники стали меньше отвлекаться в классах. В то же время, учителя сообщили, что ученики стали более сосредоточенными на уроках, а на переменах стало меньше случаться критических инцидентов. Об этом сообщает The Guardian.

Несмотря на это, некоторые ученики находили способы тайно пользоваться гаджетами. Однако разговоры со школьниками показали, что запрет имеет положительное влияние. По мнению педагогов, смартфоны могут отвлекать, даже если они не используются. Отсутствие мобильных телефонов во время обучения создает безопасное пространство для всех его участников и значительно уменьшило возможности для кибербуллинга или домогательств в классе.

Запрет на мобильные телефоны в школах обычно требует, чтобы устройства хранились в сумках или шкафчиках в течение учебного дня, или их конфисковывали после обнаружения и хранили в школьной канцелярии до конца дня.

Два года прошло с момента действия запрета на телефоны в большинстве австралийских штатов. Виктория начала действовать раньше, запретив телефоны в государственных начальных и средних школах в 2020 году. К четвертому семестру 2023 года Западная Австралия, Тасмания, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия последовали этому примеру; Квинсленд ограничил телефоны в первом семестре 2024 года.

Объявления о запретах одобрительно встретили родители и политики, многие из которых считали, что блокирование доступа к телефонам улучшит концентрацию и минимизирует отвлекающие факторы, тогда как некоторые эксперты скептически относились к их эффективности.

