ChatGPT назвал самые популярные детские книги украинских авторов

У ChatGPT спросили, какая, по его мнению, самая популярная детская книга украинского автора. На первое место в своем рейтинге он поставил сказки Ивана Франко, особенно "Фарбованный лис".

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Также искусственный интеллект (ИИ) предложил рейтинг детских книг украинских авторов на основе нескольких источников: школьная программа, продажи в магазинах, награды и отличия, отзывы читателей, частота упоминаний в СМИ и соцсетях. Сформированным списком поделилась пользовательница Оксана Носенко в группе "Детские книги читаемые и новые" в Facebook.

Подборка современных украинских детских бестселлеров, разделенная по возрастным группам:

3-6 лет (для чтения со взрослыми или самостоятельно, если уже читает):

"Абетка" – Иван Малкович – ярко и поэтично оформлена, с прекрасными иллюстрациями.

"Лис Микита" – Иван Франко (адаптированная версия) – классика в понятном для малышей формате.

"Моя бабуся – курка" – Оксана Лущевская – веселая, абсурдно-смешная история для маленьких фантазеров.

7-10 лет (начальная школа):

"Чудове Чудовисько" – Сашко Дерманский – серия приключенческих историй о дружбе, страхе и храбрости.

"Маляка-принцеса Драконів" – Сашко Дерманский – приключенческое фэнтези с юмором.

"Таємне товариство боягузів" – Леся Воронина – популярная серия о подростках-супергероях с антистраховыми очками.

"36 і 6 котів" – Галина Вдовиченко – веселые приключения котов в стиле доброго абсурда.

11-14 лет (средняя школа):

"Тореадори з Васюківки" – Всеволод Нестайко – обязательная классика приключенческого жанра.

"Мандрівний цирк Сріблястої Пані" – Наталия Довгопол – сказочное приключение с философским подтекстом.

"Зося з вулиці Котячої" – Агнешка Тишка (украинское издание) – популярное среди девочек книжное фэнтези.

15+ лет (подростки):

"Фелікс Австрія" – София Андрухович – художественный текст, не совсем детский, но старшим подросткам может понравиться.

"Сапієнси для дітей" – адаптации на основе Юваля Ноя Харари – переведена на украинский, познавательная, но легко читается.

"Місто Тіней" – Александр Гаврош – городское фэнтези с украинским колоритом.

Подборка самых популярных детских книг украинских авторов по рейтингам продаж в 2024 году:

"Велика енциклопедія для чомусика" – Анна Булгакова – самая продаваемая детская книга года с тиражом 13 000 экземпляров.

"Пес Патрон і Шкарпетковий монстр" – Юлита Ран – в 2023 году эта книга имела тираж 20 500 экземпляров и оставалась популярной в 2024-м.

"36 і 6 котів" – Галина Вдовиченко – книга продолжает оставаться в топах продаж.

"Тореадори з Васюківки" – Всеволод Нестайко (иллюстрированное издание) – классика, которая стабильно входит в списки самых популярных детских книг.

"Анна Ярославна: Київська князівна-королева Франції" – Иван Малкович – историческая книга для детей, которая пользуется популярностью среди читателей.

"Діти вогненного часу" - Екатерина Пекур и Мия Марченко - фэнтези, которое стало открытием для читателей и получило положительные отзывы.

"Дім між трьох світів" – Таня Гуд – фэнтезийная история, которая стала хитом среди подростков.

"Малечі про інтимні речі" – Юлия Ярмоленко – книга, которая возглавила рейтинги продаж в 2023 году и оставалась популярной в 2024-м.

"Сміховисько" – Светлана Ройз – книга, которая стала популярной среди детей и подростков.

"Казковий ліс. Пригоди єнотів-бешкетників" – Юлия Олефир – серия приключенческих историй, которая пользуется популярностью среди младших читателей.

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