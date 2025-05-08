ChatGPT против студентов: исследование показало, кто пишет лучше

Эссе, созданные с помощью искусственного интеллекта, не соответствуют усилиям реальных студентов. Несмотря на то, что тексты ChatGPT оказались впечатляюще связными и грамматически правильными, им не хватало решающей составляющей – личного подхода.

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К таким выводам пришли исследователи Университета Восточной Англии, передает Рhys.org. Поскольку граница между человеческими и машинными текстами продолжает размываться, анализ подчеркивает важность развития критической грамотности и этического сознания в цифровую эпоху.

Ученые надеются, что такие выводы помогут преподавателям выявлять обман в школах, колледжах и университетах по всему миру, распознавая тексты, сгенерированные искусственным интеллектом.

Исследовательская группа проанализировала 145 эссе, написанных реальными студентами университета и такое же количество сгенерированных с помощью ChatGPT.

"Нас особенно интересовало то, что мы назвали "маркерами вовлеченности", такими как вопросы и личные комментарии. Мы обнаружили, что эссе, написанные реальными студентами, постоянно содержат богатый спектр стратегий привлечения, что делает их более интерактивными и убедительными. Они были полны риторических вопросов, личных замечаний и прямых обращений к читателю – все эти приемы усиливают ясность, связь и создают весомый аргумент", – говорит один из исследователей.

В то же время, по его словам, тексты сгенерированные ChatGPT, хотя и были лингвистически свободными, имитировали академические нормы письма, но они не могли добавить тексту личного оттенка или продемонстрировать четкую позицию.

Ученые отмечают, что когда ученики приходят в школу, колледж или университет, их учат не просто писать, а думать. А это не может воспроизвести ни один алгоритм.

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