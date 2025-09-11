Чего дети ожидают от учителей: результаты международного исследования

32% школьников указали, что больше всего ожидают от учителей справедливого отношения, еще 31% нуждаются в поддержке и уважении. Такие результаты показало международное исследование "Образование как инструмент формирования личной устойчивости, социального капитала страны и культуры мира".

Видео дня

Презентация состоялась во время пятого Саммита первых леди и джентльменов. В то же время, 58% украинских школьников ценными чертами учителя во время войны считают умение поддержать, а еще 56% понимание жизненных обстоятельств. 31% опрошенных подростков испытывает тревогу или страх во время обучения и требует особого внимания и психологической поддержки.

Именно потребность в психологической поддержке учеников является одним из ключевых призывов Украины к мировому сообществу на этом саммите.

Также 79% украинских учеников указали, что школа должна быть центром национально-патриотического воспитания, а 44% участвуют в волонтерских и общественно полезных проектах. В то же время, 40% подростков считает, что школа помогает развить креативное мышление, 38% – внимательность и ответственность, 32% – способность работать в команде и эмоциональную стабильность, 31% – мотивацию и самосознание.

Опрос провели при участии украинских и международных партнеров и экспертов в 14 странах: Австрии, Великобритании, Дании, Эстонии, Литве, Мексике, ОАЭ, ЮАР, США, Турции, Украине, Финляндии, Чехии, Японии и Эстонии. Исследование охватило три целевые аудитории: учителей, учеников и родителей. В нем приняли участие около 200 школьников 15–17 лет, 100 учителей и 100 родителей в каждой стране.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 40% украинских педагогов находятся в состоянии высокого стресса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!