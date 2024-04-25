''Чего такие грустные?'' 25-летний учитель из Киева оригинально известил школьников об отбое воздушной тревоги и захватил сеть

Молодой учитель физики и информатики Руслан Цыганков из Киева решил оригинально известить школьников об отбое воздушной тревоги. Педагог из окна кабинета сообщал об этом по громкоговорителю и призвал всех идти на урок.

Видео с таким уведомлением Цыганков выложил в ТікТок, где спросил пользователей как они узнают об отбое тревоги. Кроме того, он шутил предлагая медовую пахлаву и кукурузу. А кого-то из школьников он спросил о том, почему они такие грустные и пожелал им доброго утра.

"Отбой воздушной тревоги. Все идем на урок. Доброе утро. Отбой воздушной тревоги. Пахлава медовая, кукуруза. Бежим на урок. Давай-давай, беги-беги. А чего такие грустные? Доброе утро! Бежим на урок. Давайте-давайте. Слышишь ты! Давай иди!", – извещал педагог.

Пользователи сети восхищались такой идеей учителя и шутили по поводу того, что еще можно продавать или покупать. А также ностальгировали по тому времени, когда так предлагали покупать продукты на украинском побережье моря.

Видео дня

"Покупаем перья, подушки, перины".

"Окна, двери, бааааааалконы".

"Креветка лиманская, королевская, трубочки со сгущенкой"

"Мидии, рапаны, ассорти, раки".

"А чурчхела есть?"

"Игоревич, на море захотелось".

"Сколько стоит пахлава?"

"Пахлава медовая, кукуруза..". Я аж одесские летние дни вспомнила довоенные".

А кто-то даже спрашивал, есть ли такое озвучивание в приложении и говорил, что поставит себе вместо будильника.

"Я это поставлю себе на будильник".

"Это из приложения Тревога?".

"Можно как-то сменить звук на этот?".

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