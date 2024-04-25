"Чего такие грустные?" 25-летний учитель из Киева оригинально известил школьников об отбое воздушной тревоги и захватил сеть

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Чего такие грустные?' 25-летний учитель из Киева оригинально известил школьников об отбое воздушной тревоги и захватил сеть

Молодой учитель физики и информатики Руслан Цыганков из Киева решил оригинально известить школьников об отбое воздушной тревоги. Педагог из окна кабинета сообщал об этом по громкоговорителю и призвал всех идти на урок.

Видео с таким уведомлением Цыганков выложил в ТікТок, где спросил пользователей как они узнают об отбое тревоги. Кроме того, он шутил предлагая медовую пахлаву и кукурузу. А кого-то из школьников он спросил о том, почему они такие грустные и пожелал им доброго утра.

"Отбой воздушной тревоги. Все идем на урок. Доброе утро. Отбой воздушной тревоги. Пахлава медовая, кукуруза. Бежим на урок. Давай-давай, беги-беги. А чего такие грустные? Доброе утро! Бежим на урок. Давайте-давайте. Слышишь ты! Давай иди!", – извещал педагог.

Пользователи сети восхищались такой идеей учителя и шутили по поводу того, что еще можно продавать или покупать. А также ностальгировали по тому времени, когда так предлагали покупать продукты на украинском побережье моря.

Видео дня

"Покупаем перья, подушки, перины".

"Окна, двери, бааааааалконы".

''Чего такие грустные?'' 25-летний учитель из Киева оригинально известил школьников об отбое воздушной тревоги и захватил сеть

"Креветка лиманская, королевская, трубочки со сгущенкой"

"Мидии, рапаны, ассорти, раки".

"А чурчхела есть?"

''Чего такие грустные?'' 25-летний учитель из Киева оригинально известил школьников об отбое воздушной тревоги и захватил сеть

"Игоревич, на море захотелось".

"Сколько стоит пахлава?"

"Пахлава медовая, кукуруза..". Я аж одесские летние дни вспомнила довоенные".

''Чего такие грустные?'' 25-летний учитель из Киева оригинально известил школьников об отбое воздушной тревоги и захватил сеть

А кто-то даже спрашивал, есть ли такое озвучивание в приложении и говорил, что поставит себе вместо будильника.

"Я это поставлю себе на будильник".

"Это из приложения Тревога?".

''Чего такие грустные?'' 25-летний учитель из Киева оригинально известил школьников об отбое воздушной тревоги и захватил сеть

"Можно как-то сменить звук на этот?".

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