Чек на $25 тысяч, концерты и похлопывания по спине: как проходит конкурс ''Учитель года'' за границей и чем отличается от Украины

Конкурс "Учитель года" имеет свои особенности в разных странах. Например, в США победители на год освобождаются от преподавания, однако продолжают получать зарплату. В этот период педагогам предоставляется возможность участвовать в различных мероприятиях по стране, делиться своим опытом с медиа и своими коллегами, поднимать актуальные проблемы в образовании, а также поощрять других идти в эту профессию.

Награды за победу в этой стране зависят от штата, сообщает Новая украинская школа. У некоторых учителя могут получить чек на 25 тысяч долларов, кто-то год пользования автомобилем, подарочные сертификаты, а кого просто похлопают по спине и вручат грамоту.

В штатах конкурс проводится для того, чтобы усиливать голоса учителей и предоставить им возможность участвовать в политических дискуссиях по образованию на государственном и местном уровне.

Одна из педагогов рассказала, что она проходила несколько этапов, чтобы принять участие в соревновании. В частности, медиатренинг и пробное телевизионное интервью, урок для Государственного совета по вопросам образования и интервью с группой из шести человек.

В этой стране учителей не делят на предметы на конкурсе. В случае если кандидатов много, то их могут поделить по звеньям школы, выбирая по одному конкурсанту и формирующих финалистов. Кроме того, победители присоединяются к сообществу – Национальной сети государственных учителей года.

В Швеции ученики проводят гала-концерт для педагогов. На нем определяют победителей в следующих номинациях:

учитель года;

ведущая звезда года;

торжественная премия учителя за психическое здоровье молодежи;

учитель года в начальной/средней школе;

воспитатель года дошкольного учреждения;

учитель года области и каждого муниципалитета и т.д.

Также в этой стране проводят конкурс "Лучший учитель Швеции", который организует Торгово-промышленная палата. Победитель получает звание и денежное вознаграждение в размере 10 000 шведских крон (не более 38 тысяч гривен).

В Германии каждый год отмечают учителей и руководителей школ в трех номинациях. В первой – "Примерное управление школой", учебные заведения представляют своих директоров или руководство. В этом случае предполагается награда в размере 4500 евро.

Вторая – "Инновационное обучение", предусматривает награждение учителей разных дисциплин и выплату в 4500 евро. В последней – "Выдающиеся учителя", ученики последних классов номинируют педагогов, способствующих сотрудничеству между участниками образовательного процесса. Каждый из номинантов может получить по тысяче евро. Денежный приз можно использовать для проектов или мероприятий в рамках школьных уроков.

В Великобритании выдающихся учителей награждают премией The Teaching Awards. Конкурс содержит 16 категорий и в нем принимают участие директора школ, ассистенты, цифровые новаторы и т.д. Премию вручают на телевизионной церемонии, транслируемой на канале BBC Two.

В Украине конкурс "Учитель года" проходит в два этапа. Первый – областной, а второй – всеукраинский. Победителям присваивают почетное звание "Заслуженный учитель Украины", а лауреаты награждаются почетными грамотами Верховной Рады и Кабинета министров. До полномасштабного вторжения России в Украину педагоги могли получать и денежную награду, однако сейчас ее временно отменили.

В то же время учителя могут приобщаться к научной работе, написанию программ и учебников, читают лекции и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто одержал победу на конкурсе "Учитель года 2024".

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