Названы победители конкурса ''Учитель года 2024''

В Украине определили победителей всеукраинского конкурса "Учитель года-2024". Его итоги подвели во время онлайн-заседания центрального оргкомитета. В соревнованиях принял участие 1971 педагог по географии, изобразительному искусству, украинскому языку и литературе, а также физике.

За первенство соревновались 98 учителей в перечисленных дисциплинах, сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Событие удалось провести, несмотря на воздушные тревоги, отключение электроэнергии и отсутствие государственного финансирования.

Главы жюри во время собрания отметили профессиональное мастерство, новаторство и готовность к переменам педагогов, участвовавших в конкурсе.

Ознакомиться с полным списком победителей можно здесь.

В следующем 2024/2025 учебном году конкурс состоится в номинациях "Зарубежная литература", "История", "Трудовое обучение" и "Химия".

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