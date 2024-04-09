Объявлены победители конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика

Министерство образования и науки Украины опубликовало имена победителей и призеров четвертого финального этапа XXIV Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика. Согласно утвержденному документу, участвовавшие школьники заняли 12 первых, 24 вторых и 36 третьих мест.

Список призеров МОН обнародовало на официальном сайте. Также согласно приказу, управление образования областных и Киевской городской государственной администраций должны отметить педагогов, которые готовили детей к конкурсу.

Первое место в финальном этапе XXIV Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика заняли следующие ученики:

Луца Вероника – ученица 3 класса Специализированной ОШ I–III ступеней №27 имени Дмитрия Иваха (Хмельницкий);

– ученица 3 класса Специализированной ОШ I–III ступеней №27 имени Дмитрия Иваха (Хмельницкий); Зубик Мария – ученица 4 класса Специализированной школы I–III степеней им. А. С. Маковея (город Залещики, Тернопольская область);

– ученица 4 класса Специализированной школы I–III степеней им. А. С. Маковея (город Залещики, Тернопольская область); Ревко Марта – ученица 5 класса Луцкого лицея №22;

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Супрунюк Дарья – ученица 6 класса Ривненского лицея №22;

– ученица 6 класса Ривненского лицея №22; Цимбалист Дарья – ученица 7 класса Винницкого лицея №32;

– ученица 7 класса Винницкого лицея №32; Шевченко Екатерина – ученица 8 класса Лицея №1 Долинского городского совета (Кировоградская область);

– ученица 8 класса Лицея №1 Долинского городского совета (Кировоградская область); Крамаренко София – ученица 9 класса Херсонской специализированной школы I–III ступеней №30;

– ученица 9 класса Херсонской специализированной школы I–III ступеней №30; Кухарчук Мария – ученица 10 класса Глуховской ООШ I–III ступеней №1 (Сумская область);

– ученица 10 класса Глуховской ООШ I–III ступеней №1 (Сумская область); Коваль Инна – ученица 11 класса Тывровского лицея (Винницкая область);

– ученица 11 класса Тывровского лицея (Винницкая область); Галаган Юлия – ученица Винницкого высшего профессионального училища сферы услуг;

– ученица Винницкого высшего профессионального училища сферы услуг; Зинькевич Виктория – студентка Сарненского педагогического колледжа Ривненского государственного гуманитарного университета;

– студентка Сарненского педагогического колледжа Ривненского государственного гуманитарного университета; Боднар Юлия – студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Напомним, конкурс проходил 8 марта. На 4-м этапе конкурса принимали участие по три победителя предыдущего этапа в каждой категории.

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