Обнародованы детали проведения 4 этапа Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика

Участники украинского XXIV Международного конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцика смогут принять участие в пробном подключении к 4 этапу. Присоединиться к тестовому испытанию можно будет 5 марта 2024 года 10:00 до 20:00.

Министерство образования и науки обнародовало документ, в котором отмечено, что пробный этап проведут дистанционно из-за ситуации безопасности. Конкурс начнется, как и планировалось, 8 марта в 9:00. Принять участие в тестовом этапе – добровольное решение участников.

Администрацию школ просят организовать работу учеников и содействовать обеспечению школьников необходимыми техническими устройствами для выполнения задач конкурса.

"Целесообразно организовать работу участников в учебном заведении, в котором они учатся. Просим содействовать обеспечению участников необходимыми устройствами для выполнения задач конкурса (компьютер, принтер, сканер) и бесперебойным электропитанием, интернет-связью и т.д.", – говорится в тексте.

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С алгоритмом проведения дистанционного тура участники смогут ознакомиться в приложении к приказу.

Минобразования подчеркнуло, что в 4-м этапе конкурса принимают участие по три победителя предыдущего этапа в каждой категории. Также, школьникам и учителям нужно будет до 1 марта 2024 года прислать заявки и информацию о лице, которое отвечает за организацию конкурса согласно опубликованному приложению.

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