'Человек на своем месте!' Сеть покорил урок по географии, где дети смотрели мультики

Сеть покорила украинская учительница географии Наталья Голован, которая детям на уроке включает мультики. Она делает это не для развлечения, а для более легкого усвоения материала.

Видео дня

Одним из фрагментов такого урока преподавательница поделилась в видео на своей странице в социальной сети TikTok, оно получило немало положительных отзывов. Пост автора собрал уже более 50 тысяч просмотров.

"Тот самый урок, который начинается со слов учителя: "Сегодня смотрим мультфильм", – написала педагог.

В самом видео она рассказала, что с помощью мультиков на этом уроке они с детьми изучили природные зоны Северной Америки, анализируя рельеф, растения и животных.

Среди мультфильмов, которые педагог включает детям, есть такие:

"Тачки" (изучают пустыни и полупустыни);

"Сезон охоты" (изучают смешанные леса);

"Спирит – душа прерий" (изучают степи).

В комментариях учительницу благодарят за такой интересный подход к преподаванию программы и пишут о том, что сразу заметно, что учительница любит детей и свою работу.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учитель из Киева обратился к родителям на больную тему по поводу выполнения домашних заданий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!