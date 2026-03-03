'Мы делаем с ребенком домашнее задание 5-6 часов': учитель из Киева обратился к родителям на болезненную тему

Учитель из Киева Юрий Пеони призвал родителей школьников не делать домашние задания с детьми, а лишь контролировать их выполнение. Дома ученики должны закреплять материал, который они прошли на уроке.

Видео дня

Видеообращение украинский педагог опубликовал в TikTok. Таким образом Юрий Пеони отреагировал на жалобы родителей, которые тратят по "пять-шесть" часов на домашние задания.

"Я еще понимаю, когда ребенок в начальной школе: ему надо помочь, направить, приучить. Если же ваш ребенок уже, например, в 7 классе, и вы тратите столько времени на домашнее задание, у меня плохие новости: вы не объяснили ребенку его обязанности", – отмечает учитель и напоминает, что миссия хороших родителей – помочь, направить, подсказать, поддержать.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинский школьник рассмешил сеть объяснением, почему не сделал домашнее задание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!