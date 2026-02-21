'Все правильно сказал': украинский школьник рассмешил сеть объяснением, почему не сделал домашнее задание

Сеть рассмешил ответ украинского школьника, почему он не сделал уроки. По словам мальчика Вовы, в задании было написано "по желанию", а у него "желания нет".

Роликом с его объяснением поделилась в социальной сети TikTok его мама Екатерина Слабко. Видео собрало уже более 300 тысяч просмотров и почти 400 комментариев с поддержкой школьника, где пишут, что он все правильно сказал.

"Вот молодчинка. Все правильно сказал: нет желания – не заставляй себя, когда будет желание, тогда сделаешь", "Я это слышу каждый день от своего ребенка", – пишут в комментариях.

Также пользователи отмечают, что у ребенка прекрасно работает критическое мышление и он внимательно прочитал не только задание, а и то, что выполнять его стоит только, если хочется.

"Все по сути. Молодец, критическое мышление в работе", – пишет пользовательница

