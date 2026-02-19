'Не пой!' Украинский школьник, который не может рассказать стихотворение 'Щедрик', стал звездой сети

Мама школьника Юлия Кузло поделилась видео, в котором ее сын пытался рассказать стихотворение "Щедрик". Однако у парня получалось только петь, что его постоянно просила не делать его мама.

Видео дня

Сообщение, которое женщина выложила в TikTok, собрало более 550 тысяч просмотров. Юлия также рассказала, что учительница все же позволила спеть стихотворение и школьник получил 12 баллов за работу.

В комментариях к сообщению пользователи сети поделились, что из поэзии они не могли рассказывать как стихотворение, а только пропеть. Среди произведений – "Пісня про рушник" Андрея Малышко, "Гаї шумлять" Павла Тычины или, например, "Чого являєшся мені у сні" Ивана Франко.

"Я так "Рушник" (рідна мати моя, ти ночей недоспала) Малышко сдавала. Учитель, разрешила петь, так мы всем классом хором сдали".

"У меня так было с Франко: "знаеш, знаеш, знаеш, добре знаеш, що я люблю тебе".

"Нам когда-то в школе задали выучить стихотворение, на которое есть песня. Кажется "Рідна мати моя". Так мы встали и все вместе хором спели и нам всем поставили хорошие оценки".

"У меня то же самое было с "Гаї шумлять".

"Завтра мне 16 и я вспомню, как когда была в 3 классе и учила "Щедрик". Выучила его и пошла в школу, вместо того чтобы рассказать – пела".

"Я вокалистка, и извините когда мне моя учительница говорит "рассказывай песню" у меня в середине все переворачивается".

А некоторые из украинцев делились, что рассказать эти стихи почти невозможно, ведь "в крови" заложено их именно петь.

"Это на генетическом уровне заложено".

"Пробовала сама рассказать, я не умею. Это вероятно у нас в крови "Щедрик" только петь".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 12-летний школьник из Одессы покорил сеть методикой изучения стихов: в восторге даже учителя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!