Чем больше опыта, тем больше негатива: больше половины украинцев считают дистанционку опасной для психики детей

Больше половины украинцев негативно относятся к дистанционному формату обучения детей. И чем больше с ним сталкиваются, тем больше среди них недовольны таким подходом.

По сравнению с прошлым годом возросло и количество взрослых, которые считают онлайн-обучение опасным для психики детей. Таковы результаты опроса, который осуществил Институт социальной и политической психологии НАПН совместно с Ассоциацией политических психологов Украины.

"Отношение украинского общества к дистанционному обучению преимущественно скептическое", - отметили в Институте, комментируя результаты опроса.

Видео дня

Результаты онлай-формата в той или иной степени отрицательно оценивают 56,2% опрошенных. В частности, они считают, что:

дисциплина и самостоятельность – не улучшилась;

социальные навыки – ухудшаются, психика – рушится.

И хотя опыта с онлайн-форматом обучения у украинцев все больше, негатива к нему меншьне не становится: в 2020 году таких респондентов было 55,7%. Хотя положительных отзывов немного увеличилось: с 27,1% в 2020 году до 33,2% в 2021-м.

Дисциплина и самостоятельность. В этом году только каждый пятый респондент – 21,3% – согласился с тем, что благодаря дистанционке ученики и студенты становятся более дисциплинированными и самостоятельными. 66,1% – так не считают.

Психика. Уже второй год в Украине массово внедряют дистанционное обучение. И количество украинцев, которые видят в нем угрозу для психики школьников и студентов – растет:

В 2020 году с утверждением, что онлайн-формат разрушает психику и социальные навыки детей, а потому должно быть полностью запрещено:

50,4% согласились;

27,3% – не согласились.

В 2021 году с этим же утверждением согласились 56% респондентов в целом по выборке и почти 60% имеющих в семье учеников или студентов.

При этом наиболее положительно к дистанционке относятся жители западных областей. Там каждый третий из опрошенных (33,1%) ответил, что не видит в ней никакой опасности для детей.

А вот больше всего негатива – на Юге. Почти 70% его жителей предсказывают негативные последствия онлайн-формата для психологического благополучия нынешних школьников и студентов. И именно в южных регионах из всех меньше всего видят в дистанционке шанс для детей стать более самостоятельными и дисциплинированными.

согласны 6,6%;

почти 80% – не согласны.

Институт социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины провели опрос 1-10 октября 2021 в рамках ежегодного мониторинга общественного мнения относительно проблем образования и мер по его реформированию.

Специалисты опросили 2000 педагогов, родителей учащихся, абитуриентов или студентов во всех регионах Украины, за исключением АР Крым, города Севастополь и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Ошибка выборки составляет 3,2%.

Ранее BOZREVATEL сообщал:

С понедельника, 1 ноября, в связи с переходом Киева в "красную" зону в школах вводят дистанционное обучение. В онлайн-формате должны учиться учащиеся с 1 по 11 класс.

В Украине – бум на частные дистанционные школы. Многим родителям не нравится ни качество обучения на дистанционке, ни качество знаний. Поэтому некоторые начали задумываться об альтернативных формах обучения, и одна из таких – частные дистанционные школы.