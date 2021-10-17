Онлайн по плану, а не из-за коронавируса: в Украине произошел бум на частные дистанционные школы

В Украине – бум на частные дистанционные школы. Пандемия коронавируса заставила искать способ учить детей безопасно, и онлайн-формат был очевидным выходного.

Это стало испытанием для систем образования во всем мире, в некоторых странах – особенно. И Украина среди них. Многим родителям не нравится ни качество обучения на "дистанционке", ни качество знаний. Поэтому некоторые начали задумываться об альтернативных формах обучения.

Одна из таких – частные дистанционные школы. Они все больше набирают популярность в условиях неопределенности, сколько еще продлится пандемия и смогут ли наладить качественное онлайн-обучение. О буме частных дистанционных школ и могут ли они заменить привычные дневные, – пишет ВВС Украина.

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На Всемирном экономическом форуме в 2020 году учителя говорили о кризисе образования. Жаловались, что школы "не изменились со времен промышленной революции" и теряют актуальность – технологии практически не затронули среднее образование.

Пандемия подтолкнула школу к цифровой революции, которая уже давно назрела. Но, по сути, этого не произошло. Системы образования оказались критически не готовы к таким изменениям, и украинская тоже. Учителям надо было осваивать методы работы в онлайн и разнообразные платформы для обучения. Родителям – привыкнуть, что ребенок учится дома, а не сидит в классе и слушает, что учитель рассказывает у доски.

Но самой большой проблемой стал доступ к образованию. По результатам опроса Фонда "Демократические инициативы" за июнь 2021 года:

более 50% детей из сел и 20% из городов не имели техники для обучения онлайн;

у более 60% были проблемы с интернетом.

Большинство родителей отметили, что на "дистанционке" дети стали хуже учиться, им не хватает внимания учителей, а некоторые из преподавателей формально подходят к преподаванию онлайн-уроков.

Когда отступит пандемия, сейчас точно не может спрогнозировать никто. И смотря на домашние задания в Viber, нерегулярные и малоэффективны занятия в Zoom, многие родители задумались об альтернативе. Одной из таких стали частные дистанционные школы.

На самом деле в Украине дистанционная форма образования начала развиваться задолго до "пандемического мейнстрима" – более 10 лет. Сейчас таких школ в Украине около 20 и спрос на них постоянно растет.

Пандемия, конечно, сыграла свою роль. Но дело не только в ней. Многих родителей не устраивают будни детей в дневных школах – душные классы, большое количество учеников, через что учитель не может всем уделить достаточно внимания, иногда проблемы с питанием и туалетами, время на дорогу в школу и так далее. Все это отнимает у родителей время и нервы.

По словам директора одной из частных дистанционных школ Ольги Билодид, количество учеников в их школе возрастает вдвое ежегодно и сейчас составляет более 7500 детей. Цена от 400 грн. за возможность прослушать лекции по трем предметам без проверки работ до 3 тыс. грн за пакет, включающий дистанционное обучение с полной проверкой работ и участии в групповых проектах.

В отличие от очной школы, в дистанционной уроки разрабатывают и выкладывают на платформу заранее, рассказывает основательница и директор другого частной дистанционной школы Елена Кузьменко.

Учебные курсы в школе разрабатывают по программам Министерства образования и науки, но преподаватели сами разрабатывают к урокам видео, различные визуализации и виртуальные лаборатории. В своем личном кабинете ученики могут увидеть уроки за весь учебный год и изучать их в удобном для себя темпе. Урок обычно состоит из небольшого видео, который объясняет материал, и контрольных заданий.

Дети в любое время могут пообщаться с учителем в чате, во время вебинара и онлайн-консультаций. Однако, говорит Елена Кузьменко, в школе понимают, что для развития эмоционального интеллекта, критического мышления и ораторских навыков учащиеся должны сотрудничать. Для этого разработали методику групповых проектов, есть "спикин-клабы" по иностранным языкам.

Программа социализации дистанционных школ предусматривает ежемесячные встречи с куратором и одноклассниками, экскурсии и посещение музеев или прогулки по городу.

Как и обычные школьники, учащиеся частных дистанционных школ участвуют в предметных олимпиадах, пишут научные работы в Малую академию наук. Каждый год весной для учащихся 11 класса устраивают выпускной и вручают аттестаты государственного образца.

Однако как и дневная школа, не всем подходит и дистанционная. По мнению Ольги Билодид, речь прежде всего об активных творческих детях, которым нужно много общаться и выступать на сцене.

Еще один важный нюанс – при такой форме обучения ребенок постоянно дома. А это значит, что и кому-то из родных тоже надо быть дома.

Пандемия, как лакмусовая бумажка, обнаружила слабые места в системе школьного образования Украины. Но в то же время способствовала позитивным изменениям, уверены учителя.

Одной из них является запуск Всеукраинской школы онлайн. Еще весной 2020 работала в телевизионном формате, а этой осенью перешла на специальную платформу. Благодаря этому доступ к качественным уроков получили десятки тысяч учеников и учителей из всех регионов, в частности с неподконтрольных территорий Донбасса, и из-за рубежа.

"Педагоги начали использовать приемы дистанционного и онлайн обучение, теперь мы пытаемся синтезировать элементы и оффлайн, и онлайн в школе", – объясняет Артур Пройдаков, лучший учитель этого года по версии Global Teacher Prize Ukraine.

По его мнению, пандемия помогла детям развить навыки самостоятельной работы, а старшеклассникам – еще и улучшить мотивацию и самоорганизации.

А Елена Кузьменко отмечает, что теперь уже никто не ставит под сомнение необходимость альтернативных форм обучения. Она уверена, что в будущем ученики младшей школы будут учиться в смешанном формате, онлайн и офлайн, а средняя и старшая школа – только дистанционно.

Однако учителя как дистанционных школ, так и дневных едины в том, что главное не форма обучения – а чтобы оно было качественным. И чтобы у детей и родителей был выбор.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 13 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что МОН поддерживает рекомендацию Минздрава и Госкомиссии по ТЭБ и ЧС о переносе осенних каникул на неделю раньше – с 18 октября. Соответствующее письмо прислали в КГГА и ОГА в регионы. Министр отметил, что окончательное решение за педсоветом каждой отдельной школы. Но призвал все-таки прислушаться к рекомендации и перенести каникулы.

В некоторых областях и регионах решили начать каникулы раньше, в частности, в Харькове и области, в Сумах, Херсоне, Кропивницкому. Причины местные власти называют разные. Кто – из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирус, кто – из-за проблем с отоплением. А где-то решили объединить каникулы с праздничными днями 14-15 октября.