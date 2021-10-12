Школы во время карантина: как вакцинируются учителя и где каникулы начнутся досрочно

Ситуация с заболеваемостью коронавирус в Украине ухудшается. По состоянию на вторник, 12 октября, в "желтой" зоне находятся девять регионов и Киев, "оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей, еще четыре – на пороге "красной".

Это отразилось и на школьниках и педагогах. Хотя сотрудники школ продолжают делать прививки, в некоторых регионах начали переводить учебные заведения на дистанционное обучение и переносить каникулы – пытаясь сдержать распространение COVID-19. OBOZREVATEL рассказывает, как прививаются учителя и где осенние каникулы начнутся досрочно.

83,8% сотрудников школ сделали хотя бы одну дозу прививки от коронавируса состоянию на 11 октября, – сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Это лишь на 0,5% больше по сравнению с данными за 8 октября.

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Министр назвал регионы-лидеры по количеству педагогов, сделали хотя бы одну дозу вакцины:

Николаевская область – более 98%;

Харьковская область – 90,9%;

Луганская – 90%;

Донецкая – 89,6%.

На 11 октября осталось шесть областей, где охват педколлективов вакцинацией не достиг уровня 80%:

Одесская – 78,3%;

Херсонская – 73%;

Львовская – 79%.

Ивано-Франковская – 77,8%;

Волынская – 76%;

Ривненская – 74,3%.

Шкарлет также отметил, что на 1 октября из-за недостаточного количества вакцинированных сотрудников учились дистанционно почти в 15% школах. А по состоянию на 11 октября их осталось 7,7%.

"Большинство из которых находятся на пороге восстановления очного учебного процесса, поскольку активно прививаются", – отметил министр образования и науки.

Хотя вакцинированных учителей становится все больше, некоторые школы все равно сейчас вынуждены переходить на дистанционное обучение. А уже с понедельника, 18 октября, и вовсе его прекратить – из-за переноса каникул на неделю раньше.

Количество новых случаев заражения коронавирусом ежедневно ухудшается. И в части регионов местные власти вводят онлайн-обучение и досрочные каникулы в школах как меры, которые должны помочь сдержать распространение болезни. Таких городов и областей уже больше десяти.

На Харьковщине каникулы для школьников области начнутся с 18 октября – на неделю раньше графика, предложенного Министерством образования и науки. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Введем школьные каникулы на территории области. С учетом праздников, которые будут на следующей неделе – четыре праздничных выходны – позволит на довольно значительное время ограничить контакты и детей, и взрослых", – пояснил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

В Сумах городская комиссия по ТЭБ и ЧС также рекомендовала перенести каникулы в школах и отправить школьников отдыхать с 18 октября. Причина – рост заразившихся ОРВИ и коронавирусом среди учеников и сотрудников.

Как рассказала директор департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова, в области на дистанционном обучении находятся 5 школ. Еще две пошли на вынужденные каникулы из-за большого количества больных.

Пойдут на каникулы с 18 октября и школьники Херсона – по решению городской комиссии по ТЭБ и ЧС. В городе особая ситуация. Как пояснил председатель комиссии и заместитель городского головы Херсона Владимир Пепель, перенести отдых школьников пришлось из-за отсутствия соглашений с поставщиком газа.

Он заверил, что они будут заключены, но для этого нужно время. В то же время становится все холоднее, а когда точно будет отопление в бюджетных учреждениях Херсона, в том числе школах, неизвестно. Поэтому комиссия признала ситуацию чрезвычайной и рекомендовала отправить школы на каникулы досрочно.

Школьники Ивано-Франковской территориальной общины (город и близлежащие села, входящие в общины) уйдут на каникулы также с 18 октября. В общине возросло количество больных ОРВИ детей в сентябре-октябре. По словам начальницы управления здравоохранения Марии Бойко, 70% больных – это дети 5-14 лет.

Директор департамента образования и науки Ивано-Франковска Игорь Максимчук отметил, что так в общине смогут "прервать цепь заболеваемости среди школьников".

В Кропивницком ученики 34 школ уйдут на каникулы не только раньше, но и на дольше – дети будут отдыхать две недели, с 18 по 31 октября. Об этом сообщила руководитель городского управления образования Лариса Костенко.

Еще в 6 школах каникулы должны пройти по графику, с 25 по 31 октября. В то же время Костенко не исключил, что и у них каникулы могут подвинуться на 18 октября – из-за низкой температуры.

При этом ученики лицея "Научный" в Кропивницком продолжат учиться, поскольку занимаются в помещении педуниверситета, а там проблем с отоплением нет. Также в Кропивницком на каникулах будут работать все учреждения внешкольного образования.

В Мелитополе Запорожской области с понедельника, 11 октября, школы перевели на дистанционное обучение. А со следующей недели дети уйдут на каникулы – с 18 по 25 октября. Такое решение по итогам заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла Мелитопольский горсовет. Это одна из мер, которая должна помочь "разорвать цепь эпидемического процесса".

В Виннице перенести осенние каникулы предложили руководители школ – в городском управлении образования поддержали. Каникулы продлятся с 18 до 25 октября. Так решили сделать, чтобы "не разрывать" выходные.

"Учитывая то, что 14 октября День защитников и защитниц Украины и рабочий день 15 октября перенесли на 23 октября, школьники будут отдыхать 11 дней – с 14 до 24 октября", – пояснила Директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.

В школах Хмельницкой территориальной общины общины каникулы начнутся на неделю раньше и продлятся с 18 по 24 октября. Передвинуть отдых школьникам решили из-за праздничных выходных 14-15 октября.

"Даты проведения каникул школы определяют самостоятельно решением педсовета. Однако мы рекомендовали начать каникулы с 18 октября. Поскольку у нас будут дополнительные праздничные выходные 14-15 октября, дети смогут дольше отдыхать", – пояснили в департаменте образования и науки Хмельницкого.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, согласно графику Министерства образования и науки, осенние каникулы в этом учебном году должны продолжаться неделю, с 25 по 31 октября. Но МОН лишь рекомендует, местные власти или администрация школы могут по своему усмотрению переносить каникулы по датам и увеличивать их длительность.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что даже при условии уровня вакцинации среди сотрудников школ могут отправить на вынужденные каникулы как отдельный класс, так и всю школу. Класс – если заболеет кто-то из учеников. Школу – если таких классов будет более 50%.