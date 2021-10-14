Вопреки рекомендации МОН: в Киеве и Одессе не будут переносить осенние каникулы

В Киеве и Одессе осенние каникулы должны пройти согласно графику – с 25 по 31 октября. Местные власти не видят необходимости в переносе отдыха школьников на неделю раньше.

Дать старт каникулам уже с 18 октября – инициатива Минздрава, которую одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧЭС). В Министерстве образования и науки тоже высказались "за" и направили письмо с такой рекомендацией в регионы. Но в минимум двух регионах решили к рекомендации не прислушиваться – это Киев и Одесса.

В Киеве дети во всех школах отправятся на каникулы по графику – с 25 октября.

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"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников", – заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он также отметил, что от коронавируса сделали прививку более 86% сотрудников школ. По прогнозам КГГА, к концу октября охват вакцинацией достигнет 100%.

Нет в Киеве и "температурных" причин для переноса каникул. Мондриевский сообщил, что почти во всех 900 учебных заведениях уже включили отопление. Оставшимся дадут тепло в эти выходные.

"Таким образом, в городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса", – подчеркнул замглавы КГГА.

Мондриевский заверил, что отказ от переноса каникул – это забота о качественном образовании и поддержка семей, где все работают, и возможности присматривать за ребенком дома на досрочных каникулах нет.

В Одессе тоже решили начать осенние каникулы по графику, с 25 октября. Но до этого все школы переведут на дистанционное обучение – с 18 по 22 октября.

"С учетом имеющегося ухудшения эпидситуации, закрытия почти 200 классов на карантин, письма МОН, с 18.10 в неделю рекомендуется школам города дистанционное обучение. С 25.10 по 29.10 включительно - осенние каникулы", – написала на своей странице в Facebook директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Как говорится в сообщении пресс-службы на сайте Одесского горсовета, за сутки 12 октября в городе зарегистрировали 727 новых случаев COVID-19, и 86 из них – у детей.

Под постом Буйневич более 550 комментариев. Некоторые родители поддерживает решение, но очень много и возмущенных. Кто-то подозревает, что на самом деле все дело в проблемах с отоплением, кто-то спрашивает, зачем тогда было вводить требование о минимум 80% вакцинированных среди сотрудников школ, кто-то недоволен качеством обучения на дистанционке и жалуется, что детей-учеников младших классов сложно заставить учиться за компьютером.

Лично я считаю, что в нынешних реалиях – это правильное решение. У нас в школе 11 классов закрыто на карантин (и каждый день число увеличивается). Много учителей и детей болеют. Здоровье – это главная ценность, а учебу всегда можно подтянуть при желании, ничего невозможного нет!!!

Сытый голодного не поймет. Кто покатается на скорой от больницы к больнице с задыхающимися родственниками – тот согласится хоть на дистанционку, хоть на каникулы. Сегодня скорую ждали 4 часа... Пунты КТ возле больниц забиты с пациентами на каталках в полуобморочном состоянии. Врачи больниц с ног валятся. Имейте милосердие к другим людям!

Конечно, все болеют. И дома, и в школе холодно. Но зачем давать отопление, когда можно по домам раскидать.

А с какой целью требовали вакцинироваться всем учителям?? Ведь говорили, что при наличии 80% привитых будем учиться до красной зоны, в "красной" зоне 100% привитых. Во многих школах достигли 100%. Тогда почему закрываются все школы?

Все учителя нашей школы привиты с сентября, ни одного случая заражения, младшая школа. Как родителям работать? Как 6-летку усадить за учебу за компьютер?

Согласно графику Министерства образования и науки, осенние каникулы в этом учебном году должны длиться неделю, с 25 по 31 октября. Но это только рекомендация. При этом все каникулы, кроме летних, не могут превышать 30 дней, а дети за учебный год должны отучиться определенное количество часов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 13 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что МОН поддерживает рекомендацию Минздрава и Госкомиссии по ТЭБ и ЧС о переносе осенних каникул на неделю раньше, и отправить школьников отдыхать с 18 октября. Соответствующее письмо отправили в КГГА и ОДА в регионы. Министр отметил, что окончательное решение за педсоветом каждой отдельной школы. Но призвал все же прислушаться к рекомендации и перенести каникулы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, говоря о переносе каникул не смог сказать, сколько они могут длиться. Но отметил, что рекомендации будут зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Позже вечером главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Игорь Кузин сказал, что сейчас идет дискуссия о трех-четырех неделях.