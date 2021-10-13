Все школы Украины могут уйти на каникулы раньше и неизвестно на сколько – Ляшко

Осенние каникулы во всех школах Украины могут начаться на неделю раньше, с 18 октября. Перенесты видочинок школьников Министерству образования и науки предложила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧЭС).

Когда каникулы должны закончиться – пока решения нет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радіо Свобода".

Госкомиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала МОН разослать в регионы письмо с рекомендацией перенести начало каникул на неделю раньше – с 18 октября.

"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс", – пояснил министр.

А вот когда школьники должны вернуться с отдыха – пока решения нет.

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"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а дальше будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения", – отметил Ляшко.

Как пояснил министр, обучение связано с большим количеством контактов среди взрослых. По его данным, обычно уже через пять дней после начала каникул или приостановления учебы количество новых больных уменьшается.

Согласно графику Министерства образования и науки, осенние каникулы в этом учебном году должны длиться неделю, с 25 по 31 октября. Но это рекомендация, местные власти или администрация школы могут по своему усмотрению переносить каникулы по датам и увеличивать их продолжительность.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в некоторых областях и регионах уже решили начать каникулы раньше, в частности, в Харькове и области, в Сумах, Херсоне, Кропивницком. Причины местные власти называют разные. Кто-то – из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом, кто – из-за проблем с отоплением. А где-то решили объединить каникулы с праздничными днями 14-15 октября.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября заявлял, что даже при условии уровня вакцинации среди сотрудников школ могут отправить на вынужденные каникулы как отдельный класс, так и всю школу. Класс – если заболеет кто-то из учеников. Школу – если классы будет более 50%.