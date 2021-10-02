В Украине определили лучшего учителя 2021 года: что о нем известно

Учетель украинского языка и литературы из Киева Артур Пройдаков стал лучшим учителем года всеукраинской премии Global Teacher Prize Ukraine. Он получит 250 тысяч гривен и будет участвовать в Global Education And Skills в Лондоне – престижном мировом образовательном событии.

Церемония состоялась в субботу, 2 октября, в Киеве, говорится в сюжете ТСН. Пройдаков родился в Луганской области, а сейчас работает в учебном заведении "Мидгард" в Киеве.

Как сказано в сюжете, учитель использует в работе современные методы и преподает свой предмет с помощью Telegram-канала, где проводит опрос и учит SMM-менеджменту.

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Его мечта – с помощью межобластных путешествий создать культурный мост между украинцами, живущими на востоке и теми, кто живет на западе Украины.

Как рассказал сам Пройдаков, профессия учителя состоит в том, чтобы открывать ученикам двери во взрослую жизнь, где существуют проблемы и препятствия.

"Задачей школы является помощь современному подростку разобраться в себе, найти взаимопонимание с окружающими и быть готовым преодолевать неприятности, идти вперед к успеху не смотря ни на какие трудности", – отметил Артур Пройдаков.

Отметим, победителя выбирало авторитетное жюри, претендентов на победу было дясять.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Жук из Запорожья стал лауреатом премии Global Teacher Award. Он преподает информатику детям с недостатками слуха в школе-интернате "Джерело".