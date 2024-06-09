''Чем больше – тем лучше'' работает не всегда: почему вредна чрезмерная ''синхронизация'' с детьми

Родители часто подстраиваются под своих детей и реагируют на каждую их потребность, чтобы обеспечить надежную связь. В ходе этого процесса происходит координация между мозгом и поведением. Таким образом, создается связь, которая образует биоповеденческую синхронизацию. Она включает имитацию жестов, согласование ритмов сердцебиения и секреции гормонов (например, кортизола и окситоцина).

Специалисты уверяют, что постоянная настроенность может быть полезна для формирования привязанности малышей, однако нередко она вызывает трудности, передает BBC. В частности, это может увеличить стресс в отношениях и повысить риск возникновения нездоровой привязанности ребенка. Так что случаи, когда взрослые слишком реагируют на нужды мальчиков и девочек, и считают, что так будет лучше, работает не всегда.

По результатам исследования около 50-70% времени родители и дети не синхронизированы. То есть каждый занимается своими делами.

Исследователи говорят, что неуверенные или тревожные мамы имеют большую синхронизацию нейронов с малышами. В то же время с отцом у ребенка снижена поведенческая синхронизация, однако повышена нейронная.

"Наши выводы свидетельствуют о том, что более высокая нервная синхронизация может являться результатом увеличения когнитивных усилий во взаимодействии родителей и детей", – делятся эксперты.

Ученые отмечают, что чрезмерная синхронизация может приводить к выгоранию взрослых, что еще отрицательнее отражается на отношениях с малышами. Специалисты советуют быть эмоционально доступными для детей, уметь считывать их сигналы и чутко реагировать на их потребности.

Однако следует это делать в тот момент, когда они нужны ребенку. Ведь мальчики и девочки должны извлекать пользу от свободы и независимости в эмоциональном, социальном и когнитивном плане.

Самое главное, на что советуют обратить внимание ученые – это развитие доверия.

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