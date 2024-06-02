''Да я бы на твоем месте...'' Почему дети ничего не рассказывают своим родителям и как построить доверие

Украинский эксперт по родительству Владимир Швец уверяет, что существует несколько причин, почему дети ничего не рассказывают своим родителям. В частности это происходит потому, что школьники не чувствуют себя безопасно.

По словам специалиста, именно доверие играет решающую роль в отношениях между родителями и детьми. Об этом Швец рассказал в Instagram. Он подчеркивает, что малышами не стоит говорить, что взрослые на их месте поступили бы иначе.

"Одна из главных причин – это та, что дети не чувствуют, что для них это безопасно. Мы, когда выслушиваем наших детей, мы не должны их оценивать, не должны говорить фразу: "Да я бы на твоем месте". Это уже все, это вы уже закрылись. Или: "Как ты мог, как ты могла", это вы уже закрылись от своего ребенка. Не нужно этого делать", – говорит Швец.

В то же время специалист уверяет, что стоит дослушать ребенка до конца. Именно так между взрослыми и школьниками выстраиваются доверительные отношения, что позволяет приходить мальчикам и девочкам к родителям и делиться своими переживаниями.

"Нужно уметь дослушать, знать его версию произошедшего события и то, что он переживает и проживает. Когда родители именно так приобщаются к жизни своего ребенка – с целью понять, то выстраиваются доверительные отношения. Именно доверие дает возможность потом детям приходить к своих родителей. Как не к тем, кому что-то нужно рассказать, а как к тем, кому я хочу рассказать и поделиться своей жизнью и своими переживаниями", – добавляет эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что тренер по родительству назвал единственный случай, когда можно и нужно сравнивать детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!