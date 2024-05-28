Тренер по родительству назвал единственный случай, когда можно и нужно сравнивать детей

Украинский тренер по родительству Владимир Швец рассказал, что детей нужно сравнивать только с собой в прошлом. Таким образом, они будут понимать, что прошли определенный путь, приложили усилия и получили опыт.

По словам эксперта, это будет мотивацией для школьников и будет приносить хороший результат. Швец в сообщении в Instagram уверяет, что это именно то, чему родители должны учить своих детей.

"Часто родители сравнивают своих детей с кем-то для того, чтобы вроде бы мотивировать их к чему-то. Сравнивать можно и нужно только в одном случае: когда мы своих детей учим, что себя можно сравнивать только с собой в прошлом. То есть: "Я был такой, я приложил определенные усилия, я прошел определенный путь и я получил определенный опыт. На каком-то отрезке времени, за какой-то срок я достиг такого-то успеха". Вот мотивация, это очень хорошо", – говорит специалист.

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"А если ребенок приходит к выводу, или даже взрослый человек, что я за этот период ничего не достиг, тогда у него же возникает к себе вопрос: "Почему так произошло и что мне нужно сделать для того, чтобы другой период был более эффективен и продуктивный?". И мы, родители, должны своих детей учить именно такому подходу, чтобы они могли анализировать себя самих с собой в прошлом. Тогда это будет приносить хороший результат", – уверяет Швец.

Напомним, по мнению экспертов, сравнение детей с их братьями и сестрами, сверстниками или требования к нереалистичным стандартам могут подорвать самооценку малышей и вызвать нездоровую конкуренцию или обиду. Каждый мальчик или девочка уникальны своими сильными и слабыми сторонами и темпами развития, и сравнение их может привести к ощущению неадекватности или недостойности. Специалисты советуют сосредоточиться на виду индивидуальности каждого ребенка, его талантов и поддержке роста и развития без сравнений.

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