Не сравнивайте с другими. 9 ошибок, которых мамы должны избегать в общении с детьми

Материнство – это особый путь, поэтому женщинам следует быть готовыми и к неудачам, уверяют эксперты. Они советуют не отчаиваться в случае возникновения ошибок. В частности, мамам следует научиться не сравнивать своих детей с другими, соблюдать установленные правила и находить время на себя.

Также специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и подготовиться к урокам, которые нужно извлечь из складывающихся ситуаций. Timesofindia собрало 9 ошибок, которые должны избегать мамы в общении с детьми. Детальнее читайте дальше.

​Мамы нечаянно сравнивают своих детей с другими

Сравнение детей с их братьями и сестрами, сверстниками или требования к нереалистичным стандартам могут подорвать самооценку малышей и вызвать нездоровую конкуренцию или обиду. Каждый мальчик или девочка уникальны своими сильными и слабыми сторонами и темпами развития, и сравнение их может привести к ощущению неадекватности или недостойности. Специалисты советуют сосредоточиться на внимании к индивидуальности каждого ребенка, его талантам и поддержке роста и развития без сравнений.

Видео дня

Мамы, которые чрезмерно заботятся о своих детях

Чрезмерная опека возникает, когда мамы чрезмерно вмешиваются в жизнь своих детей, пытаясь контролировать каждый аспект их переживаний и решений. Это может препятствовать развитию независимости, устойчивости и навыкам решения проблем. Мальчики и девочки могут стать чрезмерно зависимыми от родителей, особенно когда это касается принятия решений. В то же время, эксперты советуют найти баланс между поддержкой и руководством, давая малышам свободу исследовать, учиться на ошибках и развивать самостоятельность.

Мамы, которые игнорируют эмоциональные потребности своих детей

Игнорирование эмоциональных потребностей детей может иметь долгосрочные последствия для их психического здоровья и благополучия. Мамы должны создать благоприятную среду, в которой мальчики и девочки будут чувствовать себя в безопасности, выражая свои чувства, беспокойство и не боясь быть осужденными или отвергнутыми. Эксперты советуют проверять детские эмоции, активно слушать, предлагать сочувствие и понимание, что поможет развивать эмоциональный интеллект и устойчивость.

Устанавливая правила, мамам следует придерживаться их первыми.

Непоследовательность в дисциплине может запутать детей и взорвать эффективность поведенческих ожиданий и последствий. Специалисты советуют установить четкие правила, границы и ожидания поведения, а также постоянно соблюдать их честно и последовательно. Соблюдая соответствующие последствия, мамы могут способствовать подотчетности, ответственности и самодисциплине у своих детей.

Толкать на соревнования

Слишком много внеклассных мероприятий, уроков или обязательств для детей может привести к стрессу, истощению и уменьшению качественного времени для семейного общения и отдыха. Эксперты советуют отдавать предпочтение балансу и выделять время для игр и отдыха, способствующих творчеству, воображению и социальной связи. Воспитывая сбалансированный образ жизни, включающий как структурированные занятия, так и свободное время, мамы могут поддерживать всеобщее благосостояние и развитие своих детей.

Пренебрежение уходом за собой, подавая неправильный пример

Когда мамы пренебрегают уходом за собой и ставят потребности детей выше своих собственных, это может привести к выгоранию, истощению и обидам. Эксперты советуют уделять внимание своему физическому, эмоциональному и психическому здоровью, выделяя время на хобби и интересы, которые заряжают энергией и омолаживают. Моделируя практики ухода за собой и ставя приоритетом свое благополучие, мамы могут подавать положительный пример своим детям и развивать здоровую семейную динамику.

Контролировать чрезмерно ребенка

Управление домашними или учебными задачами детей может создать чрезмерное давление, стресс и тревогу, подрывая их мотивацию и любовь к обучению. Специалисты советуют оказывать поддержку и контролировать мальчиков и девочек в случае необходимости, но разрешать им самостоятельно брать на себя обязанности и учиться на своих ошибках. Создавая благоприятную и поощрительную среду, мамы могут расширить возможности своих детей для развития внутренней мотивации, устойчивости и мышления для роста.

Пренебрегать качественным времяпрепровождением

Пренебрежение качественно проведенным временем с детьми из-за рабочего графика или определенных обязательств может напрячь отношения между родителями и ребенком. Эксперты советуют отдавать предпочтение содержательному, непрерывному времени с малышами, участию в нравящихся мероприятиях и содействии открытому общению и сближению. Заботясь о крепких позитивных отношениях со своими сыновьями и дочерьми, мамы могут создать ощущение безопасности, принадлежности и доверия, что укрепляет семейные связи и способствует общему благополучию.

Игнорировать признаки проблем с психическим здоровьем

Игнорирование изменений в поведении, настроении или успеваемости может задержать своевременное вмешательство. Специалисты советуют быть внимательными и активными в распознавании и решении потенциальных признаков проблем с психическим здоровьем, обращаясь за профессиональной помощью и поддержкой, когда это необходимо. Ставя приоритетом благополучия своих малышей, мамы могут гарантировать, что они получат необходимую поддержку, ресурсы и вмешательство для эмоционального и психологического развития.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10 родительских ошибках, которые вы, вероятно, допускаете и как их исправить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!