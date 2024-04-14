Никогда так не поступайте: педагог и эксперт по воспитанию детей назвала 5 табу для родителей

Эксперт по положительному родительству и педагог Эми Маккриди поделилась подборкой пяти табу в воспитании. Эти полезные стратегии, которых она пыталась избегать дома, и которые она советует обходить родителям.

Своими советами эксперт поделилась в издании Тoday. По словам Маккриди, если взрослые смогут свести к минимуму эти методы, то они сделают воспитание более эффективным.

Никогда не платите за работу по дому

По словам эксперта, оплата за домашнюю работу вредит трудовой этике, а не помогает. При такой системе дети растут, думая, что единственная причина для выполнения не желаемого задания – получить вознаграждение. Деньги становятся внешним мотиватором, когда действительно родители стремятся развить у подростков внутренний, вытекающий из чувства доброй воли, ответственности и настойчивости. Более того, школьники могут захотеть, чтобы им повышали оплату за лучшую уборку, что приведет к определенной системе прав в доме.

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Никогда не давайте детям тайм-аут

По словам педагога, когда родители наказывают детей и дают им время подумать над своим поведением, то это негативно отражается на воспитательном процессе. Такое происходит из-за того, что ребята будут больше думать о том, что они плохи и будут действовать согласно такому ярлыку, но не будут учиться вести себя лучше. Специалист советует поддерживать эмоциональную связь с подростками. Это более эффективно будет способствовать правильному поведению в таких ситуациях и контролю эмоций.

Никогда не вешайте ярлыки

Маккриди советует не сравнивать детей с кем-то и не лишать их возможности стать лучше, вешая на них ярлыки. Ведь поэтому у ребят возникают условия для сравнения и конкуренции. По ее словам, когда родители просят своего "лучшего помощника" приобщиться к делу, то лишают других возможности стать лучшими в помощи и получить заряд уверенности, приходящий от того, что они нужны.

Никогда не заставляйте детей съесть все, прежде чем получить десерт

Сладостью нужно наслаждаться, как и любой другой едой – добровольно, уверяет специалист. Она рассказывает, что любой торг, наказание или любой другой метод становится основанием для борьбы за власть, которая никому не приносит пользы. Это отвлекает внимание от воспитания здоровых пищевых привычек и создает напряжение между родителями и ребенком. Более того, награда в виде десерта за употребление менее желаемой пищи не приведет к выработке здоровых привычек в питании.

Никогда не бить

Многие родители прибегают к физическому наказанию как к крайней меру. Но исследования показали, что даже удары с самыми добрыми намерениями могут повысить уровень агрессии, побуждать ко лжи, чтобы избежать наказания, и ухудшить отношения между взрослыми и ребенком. По словам специалиста, такие методы не помогут научить хорошему поведению.

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