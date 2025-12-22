'Чем дошкольное образование хуже школы?' Лисовой возмутил педагогов заявлением о финансировании детсадов в Украине

Украинское дошкольное образование впервые за более чем 30 лет переходит в государственный приоритет и получает значительное финансирование. Так, планируется переоснастить и открыть 500 локаций, оборудовать помещения и укрытия, приобрести техническое и компьютерное оснащение для детсадов, а также усилить профессиональное развитие педагогов.

Видео дня

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой на официальной странице в Facebook. Он отметил, что сейчас происходит работа над развитием достойного дошкольного образования.

"Дошкольного впервые за более чем 30 лет переходит в государственный приоритет – с четкими инструментами, стабильными партнерами и инвестициями. Развитие достойного дошкольного образования – один из пунктов плана действий правительства. Работаем в этом направлении над поиском ресурсов и созданием необходимой инфраструктуры. Средства будут направлены на: переоснащение и открытие 500 локаций предоставления услуг дошкольного образования; оборудование для групповых помещений и укрытий; компьютерное и техническое оснащение для садов; профессиональное развитие педагогов дошкольного образования, в частности для работы с детьми с ООП; поддержку общин во внедрении местных стратегий развития дошкольного образования", – говорится в сообщении.

В то же время украинцев возмутила такая новость. Они удивились, почему педагогических работников делят на дошкольников или школу. Кроме того, пользователи сети под заметкой Освіта.ua отмечали, что сначала воспитателям стоит повысить зарплаты, а уже потом проводить реформы, ведь скоро уже некому будет работать в садах.

"В дошкольном тоже работают педагоги, почему нас не относят ко всем педагогам, а начинают делить на дошкольное и школа, чем мы хуже?"

"Сначала дайте достойную зарплату, а не реформы! Пограничная громада, работаем в сверхсложных условиях, никаких доплат за неблагоприятные условия труда. Уже некому работать, сделали из дошкольного образования посмешище!"

"В первую очередь поднимите достойную зарплату работникам дошкольного образования! На мизерную оплату труда нельзя жить, можно только выживать... А как жить работникам внешкольного образования? Доверия к словам вашим уже нет".

"А зарплата у дошколят так и останется меньше пособия по безработице".

"Очень много приоритетов за оооочень малые деньги! Может наоборот – зарплаты увеличить, а количество приоритетов уменьшить?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что доход украинских воспитателей в 4-5 раз ниже среднего уровня оплаты труда в странах Европейского Союза и вдвое меньше, чем у педагогов в детсадах Албании или Боснии и Герцеговины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!