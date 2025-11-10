Зарплаты украинских воспитателей одни из самых низких в Европе. Инфографика

Доход украинских воспитателей в 4-5 раз ниже среднего уровня оплаты труда в странах Европейского Союза и вдвое меньше, чем у педагогов в детсадах Албании или Боснии и Герцеговины. Такие данные указаны в отчете шведского эксперта Генрика Линда, подготовленном в рамках программы Polaris.

Будущему всей дошкольной системы угрожают низкие зарплаты, старение кадров и отсутствие мотивации у воспитателей. Об этом сообщает журналистка Оксана Онищенко на страницах издания "Зеркало недели".

Она подчеркивает, что украинские воспитатели занимают последние позиции среди европейских коллег по показателю паритета покупательной способности (ППС), который определяет реальную стоимость зарплаты. По словам автора, если государство не введет образовательную субвенцию для детсадов, повышение зарплат ляжет на местные бюджеты, однако не все громады смогут позволить себе подобные расходы. Также в профессию не идет молодежь, ведь зарплаты воспитателей не покрывают даже базовые потребности.

Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова во время презентации отчета заявила, что от 60 до 90% проблем дошкольного образования решится, если будут закрыты вопросы по оплате труда. Она также сообщила, что сейчас готовятся изменения в постановление правительства, которые позволят увеличить на 40% оклады всех педагогических работников, в том числе и воспитателей.

"Постановление сейчас на согласовании в министерствах, и мы работаем над тем, чтобы оно было принято и мы с нового года уже имели его в действии", – сказала Коновалова.

Автор отчета рекомендует ослаблять чрезмерное регулирование и внедрять новые демократические процессы подотчетности. Кроме того, в документе указано, что Министерство образования и науки имеет недостаточно стратегический подход к внедрению реформы, изложенной в новом Законе "О дошкольном образовании".

"Украине нужно ввести "управление на основе доверия". Стоит постепенно ослаблять чрезмерное регулирование и внедрять новые, демократические процессы подотчетности, которые сосредотачиваются не на соблюдении требований, а на поддержке слабых дошкольных учреждений", – указано в документе.

"МОН имеет "недостаточно стратегический подход" к внедрению реформы, изложенной в новом Законе "О дошкольном образовании" – над этим работают различные экспертные группы, но часто они имеют разные видения и не координируют единого подхода к внедрению. Многие необходимые для реформы законодательные акты до сих пор не утверждены", – говорится в отчете.

Напомним, украинским воспитателям могут повысить должностные оклады еще на 30%. Соответствующее постановление подготовило Министерство образования, где надеются на его принятие. По словам Коноваловой, это еще не тот доход, который заслуживает человек, отвечающий за жизнь, здоровье и развитие детей, но это шаг в правильном направлении.

