''Кому передавать опыт?'' В Украине возникла катастрофическая ситуация с воспитателями из-за низких зарплат

В Украине возникла катастрофическая ситуация с воспитателями в детских садах из-за низких зарплат. Сейчас наблюдается 5 тысяч вакантных мест, тогда как в целом в системе около 100 тысяч педагогов.

Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в интервью украинскому медиа. По ее словам, средний возраст воспитателей высокий и в основном работают опытные женщины, однако некому передавать опыт, ведь молодежь не выбирает эту профессию.

"Средний возраст воспитателей высокий. У нас работают в основном мудрые, опытные женщины, но кому передавать этот опыт? Молодежь не идет в профессию, к сожалению. И это вопрос в первую очередь зарплат. Можно сколько угодно давать грамоты, делать конкурсы, повышать престижность. Но когда зарплата минимальная, ни о какой престижности мы не можем говорить", – рассказала Коновалова.

Чиновница указала, что средняя зарплата воспитателей – 12 тысяч гривен, однако очень много людей работают на минималку. Также образовательное ведомство понимает, что за несколько лет значительное количество работников уйдет на пенсию, что приведет к критической ситуации.

Коновалова отметила, что в следующем году запланирована дополнительная финансовая поддержка дошкольного образования через программы "еЯсла", что может увеличить финансирование сектора на 30%. По словам чиновницы, такая политика увеличения зарплат педагогических работников – точно в приоритете государства.

