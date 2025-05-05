Воспитателей Украины будут тестировать на цифровую грамотность: что это значит

Кабинет Министров одобрил Концепцию цифровой гигиены для детей дошкольного возраста. Она предусматривает, что воспитатели детских садов будут проходить тесты по цифровой грамотности.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Он указал, что концепция направлена на совершенствование образовательного процесса в учреждениях дошкольного и внешкольного образования путем предоставления ориентиров родителям по воспитанию ребенка в условиях цифровизации.

"Одобрена Концепция цифровой гигиены детей дошкольного возраста. Концепция направлена на совершенствование образовательного процесса в учреждениях дошкольного и внешкольного образования и предоставление ориентиров родителям по воспитанию ребенка в условиях цифровизации. Положения Концепции распространяются на юридических лиц публичного или частного права и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного и внешкольного образования", – говорится в сообщении.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко в заметке в Facebook выделил главные пункты концепции. Они предусматривают:

содействие разработке украиноязычного цифрового контента для дошкольного и внешкольного образования;

разработка рекомендаций для родителей по формированию навыков безопасного использования цифровых технологий во взаимодействии с ребенком;

проведение информационно-просветительской работы среди родителей и педагогов о рисках и преимуществах цифровой среды для развития ребенка;

разработка программы повышения квалификации педагогических работников по цифровой гигиене детей;

разработка курсов по цифровой гигиене для родителей и педагогических работников;

интеграция правил цифровой грамотности в образовательный процесс.

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