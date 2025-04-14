Сколько детей должно быть в детском саду на одного воспитателя: что говорит закон 'О дошкольном образовании'

Максимальное количество детей одного возраста на одного воспитателя не должно быть больше пяти. В то же время, в группах всех возрастов должно быть не более 15 дошкольников от трех лет и не более 10, когда в группе есть хотя бы один ребенок, которому от одного до трех лет.

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Такие условия предусмотрены законом О дошкольном образовании. Согласно ему, для того, чтобы в государственном или коммунальном саду можно было создать отдельную группу для младенцев до одного года, должно быть по меньшей мере трое детей.

В то же время максимальное количество дошкольников в одной группе на одного воспитателя должно быть:

не больше 5 детей до одного года;

не более 10 детей от одного до двух лет;

не более 15 детей от двух до трех лет;

не больше 20 детей от трех лет.

В инклюзивной группе может быть не более трех детей с особыми образовательными потребностями.

Напомним, родители смогут по желанию и необходимости отдавать малышей с трех месяцев в ясли, согласно новому закону о дошкольном образовании. Для таких детей должны быть созданы соответствующие условия, услуги проверяться, а учреждениям будут выдаваться лицензии. Новый закон предлагает систему, которая может финансироваться общинами и контролироваться образовательным ведомством.

Воспитатели, работающие в яслях, должны будут пройти соответствующее повышение квалификации. В случае открытия мини-сада, где учится до пяти детей, такое заведение должно получить лицензию. В то же время Министерство образования и науки надеется, что малышей такого возраста будет немного, однако такая опция должна быть исключительно по выбору родителей.

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