"Чем ребенок в 1-м классе отличается от семиклассника? Размером бантиков?" Украинцы поссорились из-за "Пакунку школяра"
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Украинка Виктория с ником viktoriia_ze88 вызвала дискуссию в сети по поводу выплат родителям первоклассников. В частности, она подчеркнула, почему помощь получают только те семьи, чьи дети идут в школу, однако средства не предоставляются старшим ученикам.
В посте в Threads женщина указала, что родители этих детей получали минимальные выплаты при рождении, тогда как сейчас первоклассники получают значительную помощь от государства. Она считает такие решения несправедливыми и удивляется, чем отличаются дети разного возраста, ведь со временем расходы на их содержание увеличиваются.
"Почему есть "Пакунок першокласника", а нет "Пакунку семикласника", "Пакунку десятикласника", "Пакунку одинадцятикласника"? Ведь эти дети выросли на минимальные выплаты по рождению, по 860 грн ежемесячно? Это как-то нечестно, честное слово! Чем отличается первоклассник от семиклассника? Размером бантиков или ортопедическим рюкзаком?" – написала Виктория.
Некоторые пользователи сети отмечали, что помощь должна распространяться и на студентов.
"Меня лично волнует судьба второклассника и второкурсника, где они?"
"Я извиняюсь, а когда будет "пакунок студента", потому что, как мне кажется, это несправедливо — для студентов обязательно должно быть хотя бы что-то".
В то же время не все согласились с таким мнением, отмечая, что в первом классе детям требуется больше расходов перед началом обучения в школе.
"Ведь ребенок идет впервые в первый класс, и на подготовку к школе уходит гораздо больше средств, чем на поход в 7-й класс с новыми тетрадями".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что родители устроили дискуссию по поводу рюкзака для первоклассника.
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