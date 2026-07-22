'Каркасный? Полукаркасный? Каким бы он ни был, носить вам!' В сети разгорелась дискуссия из-за рюкзаков для первоклассников

Украинские родители развернули дискуссию по поводу рюкзаков для первоклассников. В социальной сети Threads появились посты с просьбой посоветовать, какой именно рюкзак лучше всего купить будущим школьникам.

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Многие родители в комментариях жаловались на стоимость рюкзаков, в то время как другие не могли выбрать между каркасными и бескаркасными моделями. Третьи же советовали приобрести рюкзак лучше уже сейчас, ведь в августе цены вырастут. В то же время опытные родители отмечали, что рюкзак покупают не для детей, ведь в школу и из школы его будут носить мамы, а первоклассник будет заходить с ним только в класс.

Также родители рассказывали, что рюкзак должен быть легким, ведь из-за частых воздушных тревог детям приходится ходить с вещами в укрытие. Некоторые отмечали, что главное, чтобы рюкзак нравился школьнику, ведь многие хотят новый уже во втором классе.

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"Берите такой, чтобы ребенку понравился рисунок, не тяжелый – не нужно брать тот каркасный "чумодан", и супердорогой с наворотами за 3 тысячи тоже не нужно. Первый год вы будете носить его, а ко второму классу ребенок может и новый захотеть, потому что многим детям каждый год меняют пеналы и рюкзаки, и они хвастаются друг перед другом (особенно девочки — чем-то новым). Я сыну покупала какой-то распродажный из старых коллекций с его любимыми Angry Birds, и он носил его вплоть до 4-го класса включительно, потому что картинка ему нравилась".

Были родители, которые советовали покупать каркасный рюкзак, ведь он более надежный и одного хватит надолго, тогда как более дешевые быстрее изнашиваются, поэтому каждый год приходится покупать новый.

"Это зависит от того, что вы выберете. Дорогие каркасные рюкзаки дети (племянники) носили с 1 по 4 класс. За 4 года ни одной потертости, не рвались, не ломались замки, внутри тоже все в порядке. И это носили мальчики. А кума говорила, что покупала рюкзаки и на 1 класс, и на 2 (потому что предыдущий оказался мал), и на 4 класс, потому что предыдущий порвался. Мы сейчас тоже рассматриваем вариант на 4 года. Но думаю, можно найти хороший рюкзак и до 1500. Вопрос в том, хотите ли вы каждый год покупать по тысяче, или один раз заплатить на несколько лет и все".

В то же время другие не рекомендовали его покупать, а советовали приобрести полукаркасный матрас с ортопедической спинкой.

"По опыту – не берите каркасный. Мы хотели купить именно его, но в итоге остановились на полукаркасном. Качество и функционал идентичны, цена в два раза ниже, а главное — вес всего 648 г. У этой модели нет линейки тематических аксессуаров, но это не недостаток, а наоборот. Плюс в том, что ребенок сам выбирал среди них разные тематики".

"Мы выбрали полукаркасный рюкзак с ортопедической спинкой, очень легкий и удобный. Много отделений – как основных, так и для мелочей, он действительно качественный. Читала, что с такими рюкзаками дети без проблем проходят всю начальную школу, и с ними все отлично".

"Не берите каркасный, он очень тяжелый. Хотя бы полукаркасный".

А некоторые советовали выбирать прямо в магазине, чтобы ребенок мог примерить и понять, в каком ему будет удобнее.

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