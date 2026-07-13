'Кто его составлял?' Список литературы на лето для первого класса взволновал сеть

Список литературы на лето для первоклассников вызвал недоумение у украинцев: детям нужно прочитать 28 произведений, написать 5 диктантов и переписать 10 текстов. Такие требования к первоклассникам предусмотрены программой "Интеллект Украины".

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Списком литературы поделилась мама украинского школьника с ником nonbossi в посте в Threads. Она удивилась количеству заданий и подчеркнула, что если все выполнять, то когда же детям отдыхать летом.

"Не перебор ли с чтением для первоклассницы на лето? А когда отдыхать?" – написала женщина.

В комментариях пользователи сети отмечали, что некоторые произведения рассчитаны на чтение в старших классах. Так, например, учительница начальной школы Ольга Федотова указала, что некоторые произведения из списка изучаются во втором классе, поэтому непонятно, зачем их читать заранее.

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"Я учительница начальных классов. У меня есть вопрос по поводу списка. Некоторые произведения не изучаются во 2-м классе, так зачем их читать пока?" – написала Федотова.

Также украинцы удивлялись, кто должен диктовать диктанты детям, ведь у родителей нет летних каникул. В то же время некоторые родители школьников говорили, что не следуют рекомендованному списку, а позволяют детям читать то, что им нравится, потому что главное – это практика.

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