Найди лишнюю фигуру: рисунок-головоломка в детском вагоне "Укрзализниці" запутал украинцев
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Сеть озадачила логическая задача в детском вагоне "Укрзалізниці", где среди пяти геометрических фигур нужно было найти лишнюю. Простое, на первый взгляд, задание для малышей запутало даже взрослых.
Фото из детского вагона поезда 015Л "Ивано-Франковск–Харьков" выложила в Threads редактор OBOZ.UA Наталья Савченко (Рущак), которая возвращалась с пятилетним ребенком в Киев. За сутки пост набрал почти 100 тысяч просмотров, а в комментариях разгорелась настоящая дискуссия.
"Спасибо, "Укрзализніце", большое спасибо. На часах 23:40. Мой сын давно спит, а я уже целый час ломаю голову над заданием в вашем детском вагоне. С первой строкой вроде бы справилась (лишний желтый пятиугольник, верно?), а вот над двумя другими застряла. Люди добрые, помогите, ведь перед ребенком стыдно!" – в шутливом тоне обратилась журналистка к пользователям сети.
Если на первую и вторую строки в головоломке ответы были единодушными (желтая фигура – единственная, имеющая пять углов, а у трапеции из второй строки другое расположение цветов в треугольниках – розовый внизу), то варианты ответов на третью строку разошлись.
Так, часть украинцев считает, что лишним является первый треугольник, поскольку только в нем есть гласный звук. В то время как другие говорят, что лишним будет треугольник с буквой У, ведь он не похож на остальные фигуры в строке.
В то же время некоторые пользователи сети отмечают, что лишним будет круг, поскольку это единственная фигура, которая называется так, как есть, и начинается на букву К. Еще кто-то убрал бы овал, поскольку он содержит букву Н, а ее в слове нет. Однако это неверный вариант, ведь последняя фигура тоже подходит под это описание (буква Д и прямоугольник).
Интересную мысль высказала пользовательница сети Мария Нещадименко, которая указала, что правильных ответов нет, поскольку ребенок должен обосновать свое мнение и отстоять свою точку зрения.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что высказывания маленьких украинцев взорвали интернет.
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