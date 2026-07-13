Найди лишнюю фигуру: рисунок-головоломка в детском вагоне 'Укрзализниці' запутал украинцев

Сеть озадачила логическая задача в детском вагоне "Укрзалізниці", где среди пяти геометрических фигур нужно было найти лишнюю. Простое, на первый взгляд, задание для малышей запутало даже взрослых.

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Фото из детского вагона поезда 015Л "Ивано-Франковск–Харьков" выложила в Threads редактор OBOZ.UA Наталья Савченко (Рущак), которая возвращалась с пятилетним ребенком в Киев. За сутки пост набрал почти 100 тысяч просмотров, а в комментариях разгорелась настоящая дискуссия.

"Спасибо, "Укрзализніце", большое спасибо. На часах 23:40. Мой сын давно спит, а я уже целый час ломаю голову над заданием в вашем детском вагоне. С первой строкой вроде бы справилась (лишний желтый пятиугольник, верно?), а вот над двумя другими застряла. Люди добрые, помогите, ведь перед ребенком стыдно!" – в шутливом тоне обратилась журналистка к пользователям сети.

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Если на первую и вторую строки в головоломке ответы были единодушными (желтая фигура – единственная, имеющая пять углов, а у трапеции из второй строки другое расположение цветов в треугольниках – розовый внизу), то варианты ответов на третью строку разошлись.

Так, часть украинцев считает, что лишним является первый треугольник, поскольку только в нем есть гласный звук. В то время как другие говорят, что лишним будет треугольник с буквой У, ведь он не похож на остальные фигуры в строке.

В то же время некоторые пользователи сети отмечают, что лишним будет круг, поскольку это единственная фигура, которая называется так, как есть, и начинается на букву К. Еще кто-то убрал бы овал, поскольку он содержит букву Н, а ее в слове нет. Однако это неверный вариант, ведь последняя фигура тоже подходит под это описание (буква Д и прямоугольник).

Интересную мысль высказала пользовательница сети Мария Нещадименко, которая указала, что правильных ответов нет, поскольку ребенок должен обосновать свое мнение и отстоять свою точку зрения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что высказывания маленьких украинцев взорвали интернет.

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