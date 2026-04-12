'Мы гуляли с мамой и ее парнем, пока папа болел. Дома стоит аквариум с аллигатором'. Перлы маленьких украинцев взорвали сеть

Сеть рассмешили перлы маленьких детей, которые рассказывали вымышленные истории о своей семье. Одна из украинских мам Наталья Савченко рассказала, что после выходных в саду ее сына дошкольники на утреннем кругу делятся впечатлениями о том, как они провели выходные.

Видео дня

В заметке в Threads она делится, что мальчик сказал воспитателям, что "гулял с мамой и ее парнем, пока папа болел". Наталья обратилась к воспитателям и попросила их не очень верить тому, что рассказывают дети, ведь очень часто это неправда и родители сомневаются стоит ли оправдываться в саду.

"В садике сына есть милая традиция: каждый понедельник воспитатели проводят "утренний круг", где дети делятся впечатлениями о своих выходных. Сегодня мой ребенок всем хвастался, что... гулял с мамой и "ее парнем", пока "папа болел. Уважаемые воспитатели! Пожалуйста, если дети вам рассказывают что-то интересное о своей семье (речь не идет о сомнительных или опасных моментах), не очень им верьте, хорошо? Потому что я уже полдня мучаюсь, оправдываться перед воспитателями или нет", – написала мама мальчика.

"Приезжал знакомый, которого на день отпустили из воинской части. Спрашиваю у малого: эй, какой он мне парень? Ничего страшного, отвечает, "я просто не так сказал". Но что, оно меня мучило-мучило – вечером таки посмеялись с воспитательницей. Говорит, что мы, родители, даже не представляем, что и в каких подробностях дети им рассказывают", – добавила она.

В комментариях пользователи сети делились своими историями о том, что рассказывали дети. Так, кто-то шутил, что когда у воспитателей нет настроения, то они проводят утренний круг, чтобы послушать рассказы детей о выходных. А некоторые родители делились, что мальчики и девочки могли навигадовать о смерти кого-то из родных, чтобы раньше уйти с учебы, или поделиться смешными историями о том, как прошли выходные их родителей. Некоторые указывали, что после подобных историй не сможет верить детям, ведь они умеют так "профессионально врать".

"Какой хороший пост и какие смешные комментарии. Но после этих комментариев я больше не смогу деткам верить. Даже не думала, что они умеют так профессионально врать".

"Моя дочь когда-то рассказала, что мы когда едем в гости к деду, то всегда покупаем ему Коблево. А дело было всего раз, когда реально на застолье по дороге к родителям нужно было докупить бутылку алкоголя".

"Представляю себе, приходят воспитатели на работу, настроения нет, желания делать тоже. И они такие: "А давайте "утренний круг" проведем, поржем".

"Это был класс 3-й или 4-й, я не хотела оставаться на группу продленного дня, то я наплела учительнице, что у папы умерла родная сестра, и нам надо ехать на похороны, меня то отпустили, но на следующий день нагоняй я получила".

"Когда я была маленькая то к нам в гости приехал старый школьный друг моего отца, он пробыл у нас несколько дней. Когда я пришла в садик с мамой первым что я сказала сразу было "А у нас дома ночевал чужой дядя".

Кто-то из воспитателей поделился, что за границей такие утренние круги каждый день, а совсем недавно ребенок рассказал, что папа кричал, как пылесос, потому что тот сломался.

"В Норвегии такие круги каждое утро, без обычного общения между детьми и учителем/воспитателем не начинаются занятия. Что только не услышишь. От того, что выпали зубы, какие-то другие детские радости, что младшие сестры или братья блевали ночью. Недавно был урок, где рассказывали о насилии. Слушали потом рассказы, что папа кричал на пылесос, потому что тот сломался".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!