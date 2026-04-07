Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Этим детям действительно повезло!" Сочинение ученицы 3 класса о первой учительнице рассмешило и растрогало украинцев до слез

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
123
Учительница начальных классов Диана Палаш растрогала сеть заданием ученицы третьего класса. Детям нужно было написать сочинение о первом педагоге в школе.

Видео дня

В заметке в TikTok Диана показала страницу тетради ученицы, где было написано, что мотивирует девочку стать учителем. В сочинении школьница отметила, что хотела бы идти по следам педагога, которая стала для нее примером терпения и любви к своей профессии.

В тексте ученица отметила, что стремится брать пример с учительницы, у которой на уроках дети не боятся отвечать и их поддерживают, когда у них что-то не получается.

"Я бы так же позволяла детям почувствовать себя учительницей, написав первое слово мелом на доске. Я бы стала таким крутым учителем, как Диана Сергеевна" – написала школьница.

Сообщение собрало более 800 000 просмотров и 60 тысяч лайков. Комментарий о том, что детям повезло с учительницей имеет более 12 тысяч лайков. Украинцев поразил такой честный ответ третьеклассницы. В частности, они указывали, что детям повезло с такой учительницей, которая вдохновляет школьников быть собой во время уроков и любить учиться. В то же время, многие обратили внимание, что девочка написала "учительницей", а не учительницей. Однако, судя по всему, педагога это не смутило.

"Это означает одно – вы действительно учитель, который вдохновляет учеников быть собой во время уроков, любить учиться и они имеют пример для подражания".

"Это счастье что современные дети имеют таких учителей. Как вспомню свою, ой то полный трэш".

"Диана Сергеевна, нам всем не хватало такой учительницы как вы".

"Хоть и с ошибками, но это так мило. Видно, что вас любят".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница начальных классов Диана Палаш, которая работает в одной из черкасских школ, стала звездой социальных сетей благодаря видео, откровенным размышлениям об образовании в Украине и полезным советам для школьников. Ее ролики в TikTok набирают миллионные просмотры, а рассказы об обучении в школе поддерживают многие родители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!