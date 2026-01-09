'У меня 5-летние дети засыпали на партах'. Учительница – звезда TikTok Диана Палаш – об оценках в школах, русском языке на переменах и зарплатах учителей

Учительница начальных классов Диана Палаш, которая работает в одной из черкасских школ, стала звездой социальных сетей благодаря видео, откровенным размышлениям об образовании в Украине и полезным советам для школьников. Ее ролики в TikTok набирают миллионные просмотры, а рассказы об обучении в школе поддерживают многие родители. Педагог, например, объясняет, для чего нужно отступать клеточки в тетрадях, почему она не проводит игровые родительские собрания, и рассказывает, что должны уметь дети перед тем, как пойти в первый класс. Многие из ее слов находят отклик среди украинцев.

Видео дня

К тому же учительница не боится отвечать образовательным экспертам и управленцам, которые критикуют молодых педагогов за ведение соцсетей и "танцы" перед школьниками. OBOZ.UA пообщался с Дианой и узнал, с какими трудностями могут сталкиваться молодые учителя, что их стимулирует идти учить детей, чего не хватает современным ученикам и что можно было бы изменить в реформе Новой украинской школы. Как учительница – звезда TikTok успевает учить школьников, активно вести соцсети и делиться полезными лайфхаками для коллег – далее.

– Диана, вы очень энергичная учительница. Успеваете не только учить, но и снимать видео, разрабатывать что-то интересное и для детей, и для коллег. Откуда вы берете вдохновение? Ведь сейчас много разговоров вокруг того, что у учителей большая нагрузка и они работают сверхурочно.

– Вдохновение я черпаю из того, что делаю. Когда видишь результат своей работы – интерес детей, их развитие, веру в себя, это очень мотивирует. Я не отрицаю, что нагрузка у учителей большая и тема переутомления действительно актуальна, но для меня творческие проекты, видео и методические наработки – не дополнительный груз, а способ профессионального развития и сохранения внутренней энергии. Я учусь держать баланс, беречь себя и делать то, что имеет смысл, – именно это и дает силы двигаться дальше.

– Почему вы решили идти в учительство и работать именно с детьми в начальных классах?

– Я сознательно выбрала учительство после обучения в университете, потому что для меня это о влиянии и ответственности. Именно в начальных классах закладывается отношение ребенка к учебе, к себе и к миру. Мне важно быть рядом в этот момент – поддержать, заинтересовать, дать ощущение безопасности и веры в собственные силы. Я убеждена, что сильная начальная школа является основой дальнейшего развития ребенка.

– Что сейчас самое сложное для вас в работе в школе?

– Самое сложное сегодня – сочетать высокую ответственность за детей с постоянными вызовами, в которых живет страна. Школа, по идее, должна оставаться пространством стабильности и безопасности, даже тогда, когда учитель сам находится в напряжении. Это требует большого внутреннего ресурса, внимания к эмоциональному состоянию детей и умения держать баланс между требованиями системы и реальными потребностями учеников.

– Многие дети "зависают" в гаджетах даже во время уроков. А как у вас с этим? Запрещаете ли вы детям пользоваться телефонами во время учебы? Почему?

– Во время учебного процесса телефоны в классе не используются – я считаю, что в начальной школе важно сохранять живое внимание ребенка, общение и работу с материалом без постоянных отвлечений. В то же время приносить телефоны с собой не запрещено. При необходимости дети могут свободно связаться с родителями, а во время пребывания в укрытии пользуются телефонами без ограничений. Такой подход позволяет совместить дисциплину на уроке и ощущение безопасности для детей и родителей.

– Сложный вопрос с украинским языком в школах. Согласно последним исследованиям, многие ученики продолжают общаться на русском на переменах и вне школы. С какими проблемами сталкиваетесь вы? Бывали ли у вас случаи, когда дети общались на русском? Как вы на это реагировали? Что, по вашему мнению, стоит изменить в системе образования, чтобы школьники разговаривали на государственном языке, и кто на это влияет в первую очередь?

– В украинской школе обучение и общение должны осуществляться на государственном языке – это норма и требование, с которыми мы работаем ежедневно. В то же время проблема использования русского языка среди детей действительно существует, и это не миф. Бывают случаи, когда ученики общаются на русском, особенно на переменах или между собой. Я реагирую не через запреты или давление, а через объяснения и личный пример.

Для начальной школы важно сформировать языковую среду, где украинский звучит естественно и без принуждения. Причины этой ситуации глубже, чем школа: во многих семьях с раннего детства общаются на русском, а ежедневное потребление русскоязычного контента в интернете только закрепляет это. Чтобы дети говорили на государственном языке, нужна системная работа: сильная украиноязычная среда в школе, качественный современный контент для детей и активная позиция семьи. Первое и самое важное влияние имеют взрослые – учителя и родители, которые ежедневно показывают, что украинский язык является языком жизни, общения и будущего.

– Согласно рекомендациям НУШ, ученикам начальной школы не нужно ставить оценки. Однако многие родители просят, чтобы детям выставляли баллы за задания, ведь они не понимают уровень знаний школьников, а также им трудно разобраться в новой системе оценивания НУШ. По вашему мнению, оценки необходимы в начальной школе или это "пережиток совка"?

– Я отношусь к оценкам спокойно и без крайностей. По рекомендациям НУШ в начальной школе приоритетом является формирующее оценивание – оно помогает ребенку понять, что именно получается, а над чем еще нужно работать. В то же время стоит признать, что детям иногда нужна более четкая конкретика, чем просто словесная обратная связь. На восприятие оценок сильно влияют и родители, которые часто переносят собственный школьный опыт и истории о баллах на детей. Поэтому вопрос не в том, являются ли оценки "пережитком", а в том, как и для чего мы их используем. Если оценка не давит, не сравнивает и не пугает, а помогает ориентироваться в обучении – она может быть инструментом. Но главное – чтобы ребенок учился ради понимания, а не цифры в дневнике.

– Много разговоров вокруг образовательных потерь школьников. Так, например, образовательный омбудсмен считает, что детей нужно оставлять на второй год. В то же время родители и некоторые учителя не согласны. А что вы думаете по этому поводу? Это стало бы полезным для тех, у кого плохие знания?

– Тема образовательных потерь действительно очень сложная, и универсальных решений здесь не существует. По моему мнению, массовое оставление детей на второй год не является эффективным выходом. Образовательные потери возникли не по вине детей, а из-за объективных обстоятельств – войны, дистанционного обучения, постоянного стресса. Для части учеников повторный год может быть полезным, но только как индивидуальное решение, а не общая практика. Значительно важнее сейчас инвестировать в поддержку: дополнительные занятия, коррекционные программы, работу с мотивацией и эмоциональным состоянием детей. Наша задача – не "наказывать" за пробелы в знаниях, а помочь их преодолеть.

– Среди педагогов, школьников и их родителей немало нареканий на программу НУШ. Сталкивались ли вы с какими-то проблемами программы? Что бы в ней изменили? Например, некоторые украинцы считают, что в начальной школе дети слишком много играют, а в 5-м классе начинается настоящее обучение. Другие сетуют на перегруженность детей, особенно когда еще и дают домашнее задание.

– Критики вокруг НУШ действительно много, и фраза "вот эта НУШ сейчас" часто звучит в пренебрежительном контексте. Часто при этом саму суть реформы путают с отдельными решениями или проблемами реализации.

Да, я сталкивалась с вызовами программы. Один из них – неравномерный переход между начальной школой и 5-м классом, когда меняются требования и темп обучения. Также есть вопросы к перегруженности детей, особенно если дополнительно появляются домашние задания. Относительно игр – в начальной школе это не "лишнее развлечение", а инструмент обучения, который соответствует возрастным особенностям детей. Проблема не в том, что дети играют, а в том, что не всегда объясняется, зачем это делается. По моему мнению, изменений требует не столько сама программа, сколько ее внедрение: больше коммуникации с родителями, более четкие рекомендации по нагрузке и последовательности между классами. Когда НУШ объясняют и поддерживают, она работает значительно лучше, чем когда становится удобным "виновником" всех проблем.

– Каких навыков, по вашему мнению, не хватает современным школьникам?

– Современным школьникам часто не хватает навыков саморегуляции и ответственности за собственное обучение. Дети привыкли к быстрым стимулам, им сложно долго удерживать внимание, планировать работу, доводить дело до конца. Также важно развивать навыки живого общения, критического мышления и умения работать с ошибками – без страха и обесценивания. Именно эти навыки сегодня не менее важны, чем академические знания.

– В сети часто появляются фото и видео, где родители и учителя показывают почерк детей. Нередко смотришь – и ничего нельзя разобрать. Вы выставляли видео о том, для чего школьникам делать отступы в тетрадях. А как с почерком? Как думаете, почему дети стали писать хуже?

– Я хорошо понимаю людей с неряшливым почерком – у меня до работы учителем он тоже был далек от идеала. Перед началом работы я специально переучивалась красиво писать и сейчас этим могу показывать пример детям. Причины того, что современные дети пишут хуже, многогранны: меньше времени уделяют письму, много внимания забирают гаджеты, а также меняется мотивация – письменное задание стало менее интересным для ребенка. Иногда даже сами родители обесценивают важность письма, говоря, что "пока ребенок вырастет, все будет в электронном формате". Поэтому важно давать упражнения, которые развивают моторику и формируют аккуратность, а также объяснять детям, зачем это нужно на практике.

– В одном из видео вы говорили, что у вас много детей в классе, как и у ваших коллег. Это влияет на качество образования? Как вам удается держать внимание такого количества школьников?

– Когда я набирала свой первый 1-й класс, то очень испугалась: в списке было 33 ребенка! Сейчас у меня уже 34 ученика, и я настолько привыкла к большому классу, что уже не представляю себя в маленьком. Конечно, большое количество учеников влияет на качество образования: сложнее уделять внимание каждому, быстро замечать пробелы в знаниях или эмоциональные потребности. Чтобы держать внимание детей, важно придумывать разнообразные активности, сочетать игровые и учебные моменты, использовать наглядность и постоянно взаимодействовать с классом. Это требует организованности и четкого планирования, но большая группа также добавляет динамики и творческой энергии.

– В Украине часто воздушная тревога. Согласно рекомендациям МОН, дети могут пропустить первые уроки, если из-за шумной ночи они не выспались. А как у вас? Как вы считаете, повлияли ли такие условия на поведение и мировоззрение детей?

– У меня дети редко пропускают уроки – обычно они приходят в школу даже во время тревоги. Родители часто на работе, и тогда ребенку безопаснее быть с учителем в подвале, чем самому дома. Война и постоянные тревоги очень повлияли на детей: они стали более чувствительными, тревожными, иногда в первом-втором классе некоторые плакали по дороге в укрытие. Такие условия формируют особое мировоззрение – дети быстро учатся оценивать риски, но в то же время теряют ощущение полной безопасности, что естественно для их возраста. Поэтому для нас сейчас важно создавать стабильную, поддерживающую среду, где ребенок чувствует защиту и понимание.

– В последнее время в сети появляется много историй о буллинге в школах и вне их среди школьников. Как вы думаете, что на это влияет? Сталкивались ли вы с такими случаями и как реагировали?

– На проявления буллинга влияет много факторов: семейная среда, круг общения, социальные сети и недостаточное развитие эмпатии у детей. Так, в нашей школе были случаи конфликтов и агрессивного поведения, но мы реагируем сразу и системно. Администрация дает четкий алгоритм действий при малейших проявлениях буллинга, а наши классы регулярно посещает офицер безопасности – школьный полицейский, помогая поддерживать безопасную образовательную среду. Важно, чтобы ребенок чувствовал поддержку и понимал, что обратиться за помощью – нормально.

– Вы активно снимаете TikTok. Как вы относитесь к хейту в соцсетях? Сейчас очень многие пользователи сети не поддерживают активность педагогов в сети. Зато учителя считают, что это один из способов привлечь внимание к образованию. Например, ваше видео, где вы ответили образовательному эксперту "о кручении задницей", стало вирусным. Вас не обижают подобные замечания? Как родители школьников реагируют на подобные видео?

– В соцсетях важно отделять эмоции от конструктивной критики. Иногда даже, на первый взгляд, негативные комментарии могут содержать полезные замечания, к которым стоит прислушаться. Хейт, который возникает из-за моих видео, я не воспринимаю лично – для меня важнее, что администрация и родители моих детей нормально относятся к такой активности. Они видят, что происходит в школе, подходят, чтобы обсудить видео, или оставляют комментарии, и это дает ощущение взаимопонимания и поддержки.

– Вас часто критикуют родители учеников или коллеги? Не все педагоги соглашаются с попытками коллег-учителей сделать уроки интересными благодаря различным активностям.

– В живом общении люди, с которыми я непосредственно контактирую, обычно не высказывают мне критики. Однако я понимаю, что некоторые могут обсуждать меня вне моего присутствия – это их личное мнение, и они имеют на него право. Я не осуждаю таких людей и не позволяю слухам влиять на мою работу. Для меня главное – фокусироваться на детях, на их обучении и развитии. Именно это дает мне ориентиры и мотивацию, а мнение других, особенно если оно не конструктивное, не меняет моих подходов и стремлений делать уроки интересными и эффективными.

– В этом году многие учителя в сети обращались к родителям, чтобы они не собирали средства и не дарили подарки на День учителя. А какое ваше отношение к этому? Ведь есть педагоги, которых родители хотят все равно поздравить и таким образом поблагодарить. Приходилось ли вам отказывать в подобных подарках или, возможно, в этом ничего плохого нет?

– Я не считаю подарки обязательными. Для меня важны прежде всего понимание и теплые слова от детей и родителей. Иногда родители хотят сделать небольшой презент, и если это искренне, я не возражаю. В то же время я сама тоже готовлю детям небольшие подарочки на праздники, и для меня это так же проявление заботы и внимания. Главное, чтобы обмен подарками оставался проявлением уважения и благодарности, а не обязанностью. Больше всего ценю теплые слова, открытки и рисунки от детей – они греют сердце и мотивируют гораздо больше, чем материальные вещи.

– Одна из украинских учительниц спросила ChatGPT, как педагогу прожить на свою зарплату в 10 тысяч гривен. Самым главным советом ИИ стала экономия. А вы много можете позволить себе на зарплату? Сколько, по вашему мнению, должен получать учитель за свой труд, чтобы уверенно чувствовать себя в Украине?

– На реальность зарплат украинских учителей трудно не обращать внимание. Сегодня большинство педагогов не может чувствовать себя уверенно, опираясь только на оклад. Многие коллеги вынуждены искать дополнительные источники дохода, чтобы обеспечить семью и реализовать профессиональные потребности. Лично я исключительно на зарплату могу позволить себе базовые вещи.

Педагогический труд требует огромного времени, энергии и эмоциональных ресурсов, и для того, чтобы учитель мог полноценно работать и поддерживать семью, зарплата должна быть такой, чтобы человек чувствовал себя финансово защищенным. По моему мнению, это должен быть как минимум средний уровень по стране с учетом сложности и ответственности профессии, а также с возможностью инвестировать в профессиональное развитие и собственную жизнь.

– Как вы восприняли новость о повышении окладов учителям? Действительно ли это решение положительно повлияет на престижность профессии педагога?

– Повышение окладов, безусловно, важно и необходимо, ведь оно частично выравнивает материальную несправедливость и показывает, что труд учителя государство ценит. Однако само по себе увеличение зарплаты не меняет престижности профессии – престиж формируется прежде всего через отношение общества к педагогам, условия труда, возможности профессионального развития и уважение к их труду. Зарплата – это важная составляющая, но не единственный фактор того, как воспринимают учителя в обществе.

– Много ли молодых учителей в вашем учебном заведении? Как педагоги с большим опытом относятся к вашим методам?

– В нашем заведении немало молодых учителей, и это придает энергии и новых идей. В то же время для сильного коллектива важно, чтобы были представители всех возрастов с разным опытом – это позволяет сочетать инновационные подходы с проверенными методами и взаимно учиться друг у друга. Опытные педагоги обычно относятся к моим методам не с критикой, а с интересом и готовностью обсуждать, что создает конструктивную атмосферу.

– По вашему опыту, с какого возраста детям нужно готовиться к школе и нужно ли? Ведь дети приходят с разным уровнем знаний, и часто тому, кто знает больше, становится скучно на уроках. Зато другим детям трудно дается обучение. Например, в Нидерландах все ученики приходят в школу с одинаковым уровнем знаний. Стоит ли отдавать ребенка в школу в 6 лет или легче обучать и удерживать внимание семилеток?

– На мой взгляд, подготовка к школе важна, но главное – она должна быть комфортной и соответствовать возрасту ребенка. Дети приходят в школу с разным уровнем знаний: кто-то знает больше и может скучать на уроках, другие испытывают сложности с обучением. Это естественно, и задача учителя – поддержать каждого. Особенно важно помнить о пятилетках, которые уже пошли в школу. Для них обучение часто оказывается слишком изнурительным: у меня младшие дети просто засыпали на партах от переутомления и недостаточной готовности к школьному режиму.

Относительно возраста, когда отдавать ребенка в школу, нет универсального ответа. В Украине традиционно это 6-7 лет, и оба варианта имеют свои плюсы. Важно ориентироваться на психологическую и физическую готовность ребенка, а не только на календарный возраст. В Нидерландах все ученики приходят с одинаковым уровнем подготовки, и это помогает удерживать внимание и уровень мотивации, но в реалиях Украины часто приходится адаптировать детей индивидуально.

– Учитель географии из Киева Андрей Уткин поднял тему обращения к педагогам. В частности, когда он работал в государственной школе, его называли Андреем Алексеевичем, и совсем быстро он превратился просто в "Алексеевича". В частной школе, куда мужчина перешел работать, к педагогу уже обращались "пан Андрей". Уткин говорит, что так гораздо приятнее. А как к вам обращаются школьники и поддерживаете ли вы идею с обращением "пан" или "пани"?

– В моем классе дети обращаются ко мне по имени и отчеству. Я считаю, что форма обращения – это скорее вопрос культуры общения в классе и взаимного уважения, чем конкретных слов. Идею обращения "пан" или "пані" поддерживаю, если это подходит для конкретного коллектива и помогает формировать атмосферу вежливости. Главное, чтобы дети чувствовали границу между дружеским отношением и надлежащим школьным этикетом, а учитель оставался авторитетом не через формальности, а через пример и стиль взаимодействия.

Читайте на OBOZ.UA интервью с преподавателем географии – о гаджетах в школах, борьбе с русским языком и детях, которые не умеют гуглить: "Учителя уходят не только из-за денег".

Также на OBOZ.UA разговор с учительницей начальных классов – о проблемах НУШ, дистанционном обучении и "барщине" для педагогов: "Все мои ученики русскоязычные".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!