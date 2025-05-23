''Почему нельзя просто ставить балл?'' Учительница вызвала дискуссию в сети из-за оценивания НУШ

Учительница начальных классов Юлиана Довгопол поделилась своим мнением относительно оценивания учеников за програмой Новой украинской школы. Она указала, что участникам образовательного процесса усложнили этот процесс, ведь родители не понимают конкретный и точный результат обучения своих детей. В то же время, школьникам в скобках приходится ставить оценку и расшифровывать, что означает каждая группа.

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Об этом педагог написала в заметке в Instagram. Она отметила, что в 1–2 классах не нужно оценивание, однако уже в третьем ее ученики просили, чтобы им ставили баллы. Дети показывали друг другу дневники и делали это для того, чтобы сравнить результаты и сделать выводы, а не для конкуренции.

"Зачем нам (и учителям, и ученикам, и родителям) насколько усложняют оценивание: уровни, гр и тому подобное. Для кого это? Для родителей, которые не понимают конкретный и точный результат обучения своих детей, или детям, которым ты в скобках все равно пишешь оценку и расшифровываешь, что же это такое за ГР1 или ГР2. Почему нельзя просто ставить балл. Оценка – результат конкретный, на данный момент. Да, начальная школа 1-2 класс без оценивания, но мои ученики в 3 уже просили баллы, а когда получают равные – все равно показывают друг другу дневник, но не для конкуренции, а сравнить результаты и сделать выводы", – написала Довгопол.

Пользователи соцсети поддержали педагога и заверили, что система действительно добавляет работы учителям, а родители просят перевести оценивание в баллы.

"Родителям еще надо объяснять, что означают рекомендованные МОН фразы в этом оценивании! Когда получают отчет, потом спрашивают: "А в баллах это сколько?" И у учителей действительно уходит много времени на оформление отчета о достижениях учеников. Обидно! Это время можно было бы потратить иначе".

"Поддерживаю. Приводила пример: в то время, когда ты вербально говоришь ученику, что удалось, а над чем надо еще поработать, он мыслями уже в столовой, потому что оттуда пахнет вкусным обедом. И вечером, и даже среди дня, он и не вспомнит, что ты ему говорила. А оценка все же ставится в дневник. Что написано пером, того не выволочешь".

"Поддерживаю. То дуристика с тем оцениванием для всех. Родители ничего не понимают, детям это неинтересно, а учителям целая куча мороки".

"Сегодня поэкспериментировала и поставила детям оценки. Какие же они были рады! А от нушевского оценивания я не видела особой радости в глазах детей. Для них это – непонятно что".

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