'Учитель не нужен и ноль уважения'. Педагог назвала 7 причин, почему 'буксует' реформа НУШ

Украинская учительница начальных классов Юлиана Довгопол назвала семь причин, почему "буксует" реформа Новой украинской школы. По словам педагога, повлияло на это неравномерное внедрение. Так, в начальной школе программа имела качественную поддержку с широким обучением учителей, тогда как в 5–7 классах все стало менее подготовлено и выглядит, как изменение программ и названий без сути.

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В заметке в Instagram Довгопол отмечает, что обучение охватывает большое количество учителей, однако не всегда речь идет о качестве. В частности, сертификаты становятся формальностью, педагоги часто не знают, как изменить свои подходы, а у многих нет реального сопровождения или наставничества, а только инструкции.

Кроме того, по словам школьной преподавательницы, у учеников слишком много всего, поэтому учитель становится не нужным и имеет ноль уважения. Это приводит к противоречию между НУШ и реальностью, ведь согласно концепции школьник должен быть в центре, а обучение проводиться через деятельность. Также сложно реализовать то, что заложено реформой, потому что нет достаточной материальной базы, не хватает ассистентов, а в классах по 30 учеников. Педагог отмечает и то, что государственная итоговая аттестация и национальный мультипредметный тест продолжают ориентировать на знания, а не на компетентности.

Учителя перегружены документацией и жалуются на то, что большинство усилий уходит не на подготовку уроков, а на заполнение отчетов. Кроме того, электронные журналы, модельные программы, интегрированное обучение без четких границ приводит к путанице.

Происходят и проблемы с коммуникацией между правительством и участниками образовательного процесса.

"Ученики, родители, педагоги часто не понимают, что меняется и зачем. Объяснения часто подаются сверху как "мы сказали – вы делайте", а не как сотрудничество", – пишет Довгопол.

Самым сильным внешним фактором стала полномасштабная война, что привело к нестабильности образовательной среды. Обучение перешло на онлайн, частые воздушные тревоги, перемещение участников образовательного процесса и потеря ресурса. В таким условиях, отмечает педагог, внедрять реформу крайне трудно.

Часто происходит имитация деятельности, когда снаружи школа выглядит якобы новой, а внутри продолжают использовать старые методики, контроль и фрагментарное мышление. В то же время, интегрированное обучение становится склеиванием тем, а не настоящим межпредметным подходом.

Педагог отмечает, что реформа НУШ не провалена, но требует больше времени, честной аналитики от практикующих учителей, гибких программ под нужды детей и реалии учителя. И главное – поддержки, а не давления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известная учительница из Харькова считает, программа и темы НУШ рассчитаны на учеников, которые ничем, кроме учебы, не могут быть заняты. Педагог подчеркнула, что хоть детский мозг и пластичный, однако не стоит "пихать туда все и сразу".

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