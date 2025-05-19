'Не надо пихать в детский мозг все и сразу!' Известная учительница из Харькова назвала самые большие недостатки НУШ

Учительница начальных классов из Харькова Ольга Федотова назвала недостатки реформы Новой украинской школы. По ее словам, учебники программы перегружены задачами на логику, задачами, которые надо решить разными способами, при этом четких правил мало. Поэтому в таком случае все зависит от виртуозности учителя, который должен подать материал понятно для каждого школьника.

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Федотова отмечает, что программа и темы рассчитаны на учеников, которые ничем, кроме учебы, не могут быть заняты. Педагог подчеркивает, что хоть детский мозг и пластичный, но не стоит "пихать туда все и сразу".

Также учительница делится, что часто не хватает времени на освоение тем и задач, поэтому приходится "гнать вперед". Вместо того, педагогам хочется иметь больше времени на освоение тем и задач, повторение.

"Относительно программ – хочется замедлиться, не гнать вперед, иметь больше времени на освоение тем и задач, меньше сложных объяснений, больше времени на повторение. Учебники перегружены задачами на логику, задачами, которые надо решить разными способами. Программы и темы рассчитаны на детей, которые ничем, кроме учебы, не могут быть заняты. Но ведь школа – это не единственное, что есть в жизни детей. Я понимаю, что детский мозг пластичен. Но пихать туда "все и сразу" – перебор", – рассказывает Федотова.

Она добавляет, что наблюдается также и не очень четкая связь между начальным и средним звеном. Так, учителя в 5 классе жалуются, что дети не все умеют и знают. А педагоги начальной школы обижаются, ведь учат детей максимально эффективно.

"За все годы работы наблюдаю не очень четкую связь между начальным и средним звеньями в школе. Учителя в 5 классе жалуются, что дети не все знают и умеют. Учителя начальных классов обижаются, потому что учат максимально эффективно. И в этом я опять-таки отмечаю сложность материала по всем предметам в 5 классе. Анализируя учебники математики 5 класса, я хватаюсь за голову", – отмечает учительница.

В то же время школьная преподавательница делится, что принципы НУШ ей близки из-за толерантности, отсутствия страха перед ошибками и лояльного оценивания.

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