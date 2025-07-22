Украинская ''TikTok-учительница'' ответила образовательному эксперту Виктору Громовому на ''кручение задницей'': видео стало вирусным

Популярная в TikTok украинская учительница начальных классов Диана Палаш ответила образовательному эксперту Виктору Громовому на сообщение в Facebook о том, что "за кручение задницей педагогам не платят". Школьная преподавательница затанцевала на камеру под зажигательную музыку.

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Видео педагога стало вирусным и набрало почти 200 тысяч просмотров и более восьми тысяч лайков. Украинцы бурно отреагировали на такой ответ учительницы.

Так, некоторые из них говорили о том, что ждали ответа от Палаш на такое заявление Громового.

"Советский союз" уже давно не работает! Современный учитель – свободный человек, который не боится показывать свои увлечения, свои хобби, который свободно себя чувствует, потому что сам собой и не думает "что люди скажут". Это замечательный пример для многих!"

"Я знала! Я ждала!"

"Уже и тиктоки учителям снимать нельзя, а что можно тогда".

"Тю. Учительница может быть и фотомоделью. Одно хобби не мешает другому".

В то же время Громовой дал объяснение, что он не против "кручения задницей перед камерой", однако подчеркнул, что за это педагоги не получают деньги. Поэтому, по его словам, не все поняли подтекст его сообщения.

"Я абсолютно не против "кручения задницей перед камерой" учительницами. Даже очень "за", но просто предупреждаю, что за это не платят. Потому что учителя, конечно, "звезды" в представлении агентов изменений, но почему-то должны сиять бесплатно. Не все поняли подтекст моего "месседжа": этой учительнице сказали (да еще и отсертифицировали на эту тему за ее же деньги), что ей еще и надо создавать "персональный бренд" учителя. И она старается в TikTok... Но каким бы ни был ее "персональный бренд" ей будут продолжать платить те же самые копейки. Ну разве что одну из тысячи возьмут в "агенты перемен". Но это не точно", – написал Громовой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский педагог назвал фриками директоров школ, которые поют и танцуют с учениками.

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