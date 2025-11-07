В Киеве уменьшилось количество школьников, которые считают украинский язык родным: 40% на перемене общаются на русском. Исследование

В Украине уменьшилась доля детей, которые считают родным украинский язык с 71% до 64% за год, среди родителей – с 79% до 71%. В то же время, 40% школьников на переменах общаются прерывисто на русском, а 30% говорят на русском дома и со сверстниками.

Об этом сообщила начальница Центрального межрегионального управления Государственной службы качества образования Украины Светлана Бабинец во время презентации результатов исследования. По ее словам, 82% учителей пользуются исключительно украиноязычными материалами.

Несмотря на это, интерес к украинскому контенту в Интернете и социальных сетях растет. 71% учителей считают важным развитие украиноязычного онлайн-пространства, а 60% родителей общаются в соцсетях только на украинском.

Несмотря на сложности, украинский язык укрепляет свои позиции в школах и становится важным фактором национального единства, отмечают аналитики. Так, 63% родителей стали чаще общаться на украинском, 49% учеников и 48% учителей также указали на рост употребления государственного языка в повседневной жизни.

В то же время, 72% родителей и 59% школьников стремятся повысить свой уровень владения украинским.

Исследование проводилось весной 2025 года и стало третьим этапом общенационального мониторинга, который стартовал еще в 2023-м. Его цель – выяснить, как военные события, изменения в обществе и вопросы национальной идентичности влияют на языковую среду в образовании.

