''Учителя идут не только из-за денег''. Преподаватель географии – о гаджетах в школах, борьбе с русским языком и детях, которые не умеют гуглить

Украинский учитель географии Андрей Уткин уже рассказывал, почему уволился из государственной школы, как ему удалось сделать прямое включение на уроке из Антарктиды и какой предмет может исчезнуть из школьной программы. Кроме того, педагог объяснил, почему TikTok для современных школьных преподавателей становится полезным инструментом, помогая давать больше знаний школьникам.

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Во второй части интервью OBOZ.UA учитель географии рассказал, почему педагоги оставляют профессию и уходят в репетиторство. Кроме того, Андрей Уткин поделился, для чего технологии должны быть интегрированы в образовательный процесс и как они влияют на обучение. Почему школа должна быть пространством украинского языка, как действовать в случаях буллинга и как привлекать искусственный интеллект в уроки – далее в разговоре.

– Сейчас многие учителя уходят из профессии в репетиторство или вообще меняют сферу. Как думаете, проблема только в зарплате?

– Зарплата – это важно, особенно когда она не позволяет элементарно жить. Но проблема глубже. Учителя уходят не только из-за денег, а из-за отсутствия уважения, поддержки и комфортных условий для работы. Репетиторство дает не только лучший доход, но и свободу: возможность самостоятельно планировать занятия, выбирать методики, работать без бесконечных бумаг и формальных совещаний.

Современный педагог хочет иметь не только достойную оплату, но и пространство, где его не контролируют ежеминутно, а доверяют. Где тепло, светло, тихо и есть техника, которая работает. Банальные вещи, но именно их часто не хватает в государственных учреждениях. Без этого будет значительно ниже мотивация и короткое время профессионального пути в системе государственного образования.

– Какие бы советы вы дали молодым учителям, которые только начинают свой путь?

– Не бойтесь быть собой. Не гонитесь за стандартами. Принимайте детей такими, какие они есть. Помогайте узнать то, чего они не знают, и развивайте то, в чем они сильны. Не бойтесь шутить над самими собой. Выходите из зоны комфорта – если плыть по течению, ничего не изменится: ни в вашей конкретной школе, ни в системе в целом. Хотите изменений – начинайте с себя. Я и сам был пассивным годами, пока не осознал: настоящие изменения не приходят извне – они начинаются с нашего решения действовать.

И еще: учитель, как и свеча, не может светить другим, не сгорая сам. Поэтому не забывайте беречь себя. Ваш ресурс – это не слабость, это топливо для тех, кого вдохновляете.

– Много дискуссий ведется вокруг гаджетов в школах. Так, например, во Львове говорят о том, чтобы их запретить во время пребывания в учебных заведениях. А что вы думаете по этому поводу? Вы разрешаете детям пользоваться телефонами на уроках?

– Я не просто позволяю ученикам пользоваться гаджетами – мне сложно представить современное обучение без них. Хотя есть школы, где телефоны сдают на входе и получают только в конце дня, я считаю, что технологии должны быть интегрированы в образовательный процесс. Да, у нас в школе тоже действует правило сдачи гаджетов, но на своих уроках я позволяю их использовать – с четко определенной целью. Это позволяет найти персонализированные подходы, ведь современные цифровые инструменты позволяют адаптировать содержание под уровень, интересы и стиль восприятия каждого ученика.

Конечно, есть риски: ребенок может открыть TikTok или игру вместо учебного приложения. Но эти вещи легко заметить: достаточно считать выражение лица, взгляд или движения пальцев. Да, это дополнительная нагрузка на учителя, ведь нужно быть не только педагогом, но и модератором цифровой среды. Однако она оправдана: ученики учатся искать информацию самостоятельно, создают презентации, схемы, видеопроекты, ментальные карты, работают с интерактивными картами, проходят онлайн-викторины и симуляции, участвуют в совместных Google-документах и даже генерируют визуализации через искусственный интеллект. Без гаджетов такие виды работы либо невозможны, либо требуют непропорционально больших усилий и времени.

В долгосрочной перспективе можно двигаться к варианту с контролируемыми устройствами, где установлены только нужные приложения или включена трансляция экранов – но это уже вопрос технических и финансовых возможностей школы.

– Каких навыков, по вашему мнению, не хватает современным школьникам?

– По моему мнению, современным ученикам не хватает критического мышления и понимания причинно-следственных связей. Они очень быстро осваивают новые технологии, значительно быстрее, чем большинство педагогов, но при этом не умеют качественно искать и проверять информацию. Мы, по сути, даже не научили их "гуглить". И это не вина ребенка, а пробел в системе. Чтобы изменить ситуацию, школа должна перестать быть источником только готовых ответов и вместо этого создать условия, где учитель модерирует исследования, а не диктует параграф.

Это о введении проектного обучения, межпредметных связей, реальных кейсов из жизни, где ученик должен выбирать, анализировать, дискутировать и брать ответственность. И именно тогда появляется шанс, что ребенок будет не просто знать, а понимать.

– Много ли у вас подписчиков среди тех, у кого вы преподаете? Считаете других учителей-блогеров своими конкурентами? Почему?

– Среди моих подписчиков есть ученики, с которыми я работаю или работал, а также родители, коллеги и просто люди, которые интересуются образованием. Соцсети стали для меня площадкой не только для коммуникации, но и для популяризации географии.

Относительно учителей-блогеров – я точно не вижу в них конкурентов. Наоборот, вдохновляюсь многими из них – от филологов и историков до физиков. Мне важно занять свою собственную нишу, охватить те сегменты, которые еще не представлены. Я не стремлюсь быть похожим на кого-то. Наоборот, ищу способы быть уникальным, дополнять других, создавать сообщество, где педагоги могут обмениваться нестандартными подходами.

Моя цель – не стать "лучшим", а сделать так, чтобы география звучала громче, чтобы ученики открывали ее не как набор фактов, а как способ мышления. И даже во внеурочное время я стараюсь это донести – через удобный, живой и современный формат.

– В последнее время в информационном пространстве много разговоров вокруг русского языка на уроках и переменах. В частности, речь шла и о том, что запретить законодательно его нельзя. В то же время один из лучших учителей Украины господин Артур Пройдаков говорит, что дети стали больше говорить на русском, потому что так общаются с ними дома. А как у вас с этим? Если дети переходят с государственного, как реагируете?

– Это болезненный и деликатный вопрос. Я убежден, что школа – это пространство украинского языка. И не через принуждение, а через пример, атмосферу и культуру общения. Сам стараюсь искренне поддерживать детей в языковом переходе: прошу их общаться на украинском, помогаю, когда трудно, и поддерживаю любую инициативу. Равняюсь на коллег, которые, например, предлагают за опоздание на урок рассказать стихотворение на украинском – и сам иногда так делаю. Это весело и одновременно работает как мягкий, но действенный языковой стимул.

Стоит отметить, что я сам был русскоязычным ребенком, учился в школе с русским языком преподавания, а потом еще десять лет работал в другой, тоже русскоязычной школе, где даже учебники были на русском. Я общался на русском в быту, рассуждал на нем. Но после 24 февраля 2022 года все языковые компромиссы потеряли смысл.

Иногда мысленно я еще перевожу что-то с русского, однако сегодня мне абсолютно неприемлемой кажется ситуация, когда в учебных заведениях, особенно в общении с учениками, продолжает звучать русский язык. В своей профессиональной среде я практически не сталкиваюсь с такими случаями, однако в общем контексте образования это, к сожалению, до сих пор случается. Мы, педагоги, должны быть не только передатчиками знаний, но и носителями ценностей. А язык – одна из ключевых.

– В последнее время в сети появляется много историй о буллинге в школах и вне их среди школьников. Как вы думаете, что на это влияет? Сталкивались ли вы с такими случаями?

– Буллинг не рождается в школе – он приходит туда из дома, из среды, из телевизора и TikTok. Дети – это зеркало. Они воспроизводят то, что видят: обесценивание, насмешки, агрессию. Школа не может полностью изолировать их от этого, но может создать пространство, где это не будет нормой.

Я сталкивался с ситуациями, которые имели признаки буллинга, и всегда старался реагировать сразу. Здесь важно не искать виновных, а искать причины. Разговаривать со всеми сторонами, привлекать психолога, строить доверие. И что важно – не быть равнодушным. Часто даже один внимательный учитель способен остановить ситуацию, которая могла бы перерасти в настоящую травму. Поэтому я всегда за превентивную (нечасто использую это слово после 2022 года) культуру: доверие, открытость, диалог.

– Пользуетесь ли вы ИИ в подготовке к урокам или преподавании? Как вы считаете, это необходимая опция в современном образовании?

– Да, и пользуюсь, и пользовался еще до того, как это стало мейнстримом. Сейчас активно применяю более десяти различных инструментов искусственного интеллекта – от общеизвестных чат-ботов до генераторов видео, аудио и визуального контента. Это невероятная часть современного образовательного процесса, и я всегда с интересом дискутирую с теми, кто опасается или отвергает ИИ. По моему мнению, навыки работы с этими инструментами – это уже не опция, а необходимость.

Все это очень напоминает ситуацию многолетней давности, когда казалось, что компьютеры – это угроза, которая вытеснит доску с мелом. На самом деле нужно просто уметь использовать новые инструменты правильно. И хотя ИИ не заменит учителя, он может значительно усилить его эффективность – помочь структурировать материал, сэкономить время, разнообразить контент и помогает сделать сам урок гораздо интереснее.

К тому же, владение ИИ – это и о безопасности. В социальных сетях ежедневно появляются тысячи фейковых, но эмоционально заряженных сообщений, сгенерированных мошенниками. И, что парадоксально, самые яростные критики ИИ – часто те же люди, которые репостят эти тексты в Facebook или отправляют в Viber. Итак, понимание ИИ – это не только об образовании, но и о критическом мышлении, информационной гигиене и взрослой цифровой ответственности.

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