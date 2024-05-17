Учит не только физике, но и культуре ответственности: молодой учитель опоздал на урок и поразил учеников стихом

Украинский учитель информатики и физики Руслан Цыганков опоздал на урок к школьникам и рассказал стихотворение. Педагог избрал произведение Василия Симоненко "Нет смерти – и не ждите".

У Цыганкова действует правило: когда кто-то опаздывает в класс, он должен рассказать стихотворение. Школьники не ожидали, что это коснется и самого учителя, так что были удивлены такому поступку. А пользователи соцсети отмечали, что молодой педагог не только учит физике, но и культуре ответственности. Сообщение работник образования опубликовал в ТікТок.

"Это произошло. Я опоздал и прочитал стихотворение", – подписал видео Цыганков.

После того, как педагог закончил рассказывать поэзию, ученики начали ему аплодировать.

Пользователи соцсети в очередной раз увлеклись поступками педагога и замечали, что таких учителей не так много.

Видео дня

"Молодец! Обучаете не только физике, но еще и культуре, ответственности. Больше бы таких как вы. Развивайтесь и дальше".

"Равенство с учениками. Это круто".

"Крууутооо! А главное такая тишина, все внимательно слушают, без всякого шороха, аплодисменты. Я уверена, ваши ученики о вас будут рассказывать своим детям с восхищением".

"Нашим детям нужны такие учителя! Хорошая служба, хорошие дети должны выйти из Вашей школы".

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