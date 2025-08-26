Господин Андрей или Андрей Алексеевич? В сети предложили отменить обращение к учителям по имени отчеству

Украинский учитель географии Андрей Уткин рассказал, что в государственных школах, иногда в частных, к нему обращаются Андрей Алексеевич – по отчеству. Поэтому, работая в государственной школе он превратился в Олесиевича. Зато, когда он перешел в частную, ученики говорят к нему "господин Андрей".

В заметке в Тhreads учитель подчеркнул, что для него такое обращение гораздо приятнее. Мысли педагога не оставили в стороне украинцев, которые также поделились собственными мыслями относительно такой инициативы.

"В государственных школах, порой в частных, к учителям традиционно обращаются Андрей Алексеевич. И как только в "государственке" я превратился в Алексеевича, сразу стали расти ЧСВ, пузо, а впоследствии и борода выросла и сединой сразу покрылась. Но насколько мой мир перевернулся, когда в частной школе ученики ко мне стали обращаться: "Господин Андрей" (или просто Андрей). И хотя пузо и борода на месте, а в придачу еще и лысина растет, душой я помолодел. Для меня такое обращение гораздо приятнее. Это же норм?" – написал Андрей Уткин.

Некоторые из его коллег поделился собственным опытом в этом вопросе. Большинство пользователей соцсети поддержали такую идею.

"Да, норм. Мне 45 лет. Более 20 отработала историком в государственном учреждении. Сейчас открыла собственный логопедический кабинет и там для всех я – госпожа Жанна. Без вариантов. Это круто".

"Меня ученики называют госпожа Валентина – мне нравится. Я вот что подумала: имею сына, сейчас его называю Андрюша (кто называет малого Андрюшей или Андреем то исправляю). Так это же он вырастет и станет господином Андреем! Кайф".

"Я предложила детям называть меня полным именем и отчеством, госпожа Учительница, госпожа Ольга. Последний вариант мне так же нравится".

"По новой форме обращения дети могут говорить пан/пани и имя преподавателя. Я – госпожа Марина. Мне нравится".

"Мне тоже лучше просто по имени. Еще некоторые ученики говорили Мистер Валентин".

