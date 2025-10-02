"Я Татьяна, и я приехала сюда на тигре..." Учительница младших классов выступила против игровых родительских собраний
Учительница начальных классов Диана Палаш выступила против игровых родительских собраний, где взрослые должны ловить друг друга на руки, строить башни из бумаги или учатся слышать друг друга в игровой форме. По ее мнению, подобные действа стоит оставлять для детей, ведь у них это получается гораздо искреннее и веселее.
В заметке в TikTok педагог отмечает, что родители целый день провели на работе, кто-то работал весь день с цифрами, а кто-то простоял на ногах и не успел поужинать. Поэтому предлагать им делать упражнение на доверие и падать на руки друг другу неуместно.
"Почему я не провожу игровые собрания для родителей. Знаете, те, где родители ловят друг друга за руку и строят башни из бумаги, или учатся слышать друг друга в игровой форме. Я представляю: вечер, 18:30, родители после работы, кто-то целый день просидел в бухгалтерии с цифрами, кто-то 8 часов на ногах в магазине, кто-то поужинать не успел, и тут я. "А давайте сейчас сделаем упражнение на доверие, падайте назад". Серьезно? Люди, которые в это время дошли до школы, единственное, что хотят, – это упасть только на диван, и то без моей помощи. Знаете, я всегда говорю, у детей игра, у родителей конкретика", – отметила Палаш.
По ее словам, родители приходят получить четкие ответы о том, как помочь ребенку, поддержать его и какие он имеет результаты в учебе. Педагог отмечает, что проводит собрание так, чтобы родители ушли с ощущением, что знают, что им делать дальше. Учительница подчеркивает: главное – не развлечь взрослых, а помочь их детям.
В комментариях к сообщению коллеги поддержали Диану и отметили, что на собрании должны обсуждаться конкретные вопросы, а не происходить интерактив. А некоторые из педагогов указали, что часто подобные игры проходят на курсах учителей.
"Для меня это всегда стыдно, наигранно, неестественно. Особенно этим страдают на курсах учителей начальных классов. "Я Татьяна, и я приехала сюда на тигре..." Испанский стыд".
"Я думала, что единственная придерживаюсь такого мнения. Никаких игровых собраний. Есть конкретные вопросы для обсуждения, и все".
"Я согласна. Мой максимальный интерактив – это они угадывают себя по рисункам от детей и уходят с улыбкой домой".
