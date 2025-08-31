''Наденьте меха или наденьте на голову кота''. В сети высмеяли родительские собрания в Украине и предложили переименовать их в ''матьковские''

Блогер из Киева Анетта Барсовна высмеяла родительские собрания в школах и показала, как надо на них собираться, чтобы произвести впечатление на других родителей. Так, чтобы "нормально выглядеть", необходимо сделать макияж, подчеркнуть перманент, если он есть, а также нарастить ресницы. Лучше всего, по словам блогера, будут с 4D-эффектом, ведь чем больше ресницы, тем дороже они будут выглядеть.

В заметке в TikTok она также предложила одеть меха, если же такого нет, то можно надеть на голову кота. Кроме того, необходимо выбрать для сборов самую красивую одежду, если же она не брендированная, то блогер иронично предложила дописать ручкой названия брендов.

"Чтобы ваш ребенок мог целый год нормально учиться в школе, не тратя на это личных сил, а знания сами попадали в голову, оценки хорошие, знания хорошие, надо произвести нормальное впечатление еще на родительском собрании. Надо сделать хороший мейкап. Обязательно выделить все улучшения, которые у вас есть. Например, если есть у вас перманнет, подкрасить, чтобы ярче было. Очень хорошее впечатление на родительском собрании составляют ресницы. Если у вас они наращенные, эффект 4D или больший эффект, тем они дороже", – говорит Анетта Барсовна.

"Меха, обязательно наденьте меха, это немаловажно. Вы заходите в этот класс, а там все такие сидят облезлые. А вы заходите звезда. Если так сложилось и у вас нет мехов, можете просто надеть на голову кота и так прийти. Надеваете кота и идете в школу", – добавляет она.

Также блогер предложила изменить название "родительские" на "матьковские". Она пошутила, что уже поданы документы на переименование. Ведь на такие мероприятия преимущественно ходят "матьки", а не папы. Видео сразу распространилось по сети и в первые сутки набрало миллион просмотров.

Некоторые украинцы восприняли такое предложение серьезно и подумали, что переименование действительно будет. Тогда как большинство поняли шутку и поддержали Анетту Барсовну.

"Дети закончили обучение 20 лет назад. Но я согласна, наш отец один раз пошел и то заблудился. Отсидел в чужом классе. Приходит и говорит– о нашем ничего не говорили. А на следующий день учитель спрашивает: "Дмитрий, а почему никого на собрании не было?"

"Я, как матька, с вами согласна".

"Матьки – это разрыв".

"Вчера было собрание для родителей первоклашек. Среди мам были два отца. Один из них, когда не услышал фамилию ребенка, спросил: "Почему вы не назвали моего сына?". Ему учитель отвечает что нет такой фамилии и вы наверное ошиблись классом. Пошел искать".

